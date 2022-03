SKARENSUNGE

RÅBENDE, overfusende, perfid og utilregnelig. Sådan lyder beskrivelsen fra ansatte og kolleger.

VI KAN tilføje magtfuldkommen. Løgnagtig. Måske endda grådig.

VI TALER selvfølgelig om Karen Melchior. På sin vandring fra den ene møgsag til den anden har hun trampet sin troværdighed helt ned i støvet.

I EFTERÅRET kunne Ekstra Bladet afsløre, at den radikale EU-politiker faciliterede et ulideligt arbejdsmiljø på kontoret i Bruxelles. Flere ansatte er flygtet – andre sygemeldt. Og hovedpersonen selv var tavs som graven.

I FEBRUAR benyttede hun sig så af en populær manøvre blandt politikere i strid modvind. Hun sygemeldte sig. På Facebook meddelte hun, at det skyldtes pres gennem lang tid. Hun undskyldte over for sine ansatte og proklamerede, at hun skulle have hjælp.

DET VISTE SIG dog, at Karen Melchior åbenbart ikke er for syg til at passe afstemningerne i parlamentet. På trods af kritik fra Radikale Venstres landsformand: ’Karen er sygemeldt og bør derfor ikke stemme’, lød det.

INDEN NOGEN falder i svime af beundring over hendes høje arbejdsmoral, skylder vi at fortælle, at medlemmer af Europa-Parlamentet modtager omkring 33.000 kroner skattefrit om måneden. Hvis de altså over et år deltager i mindst halvdelen af de plenarsamlinger, hvor der stemmes. En generøs bonus oven i en i forvejen klækkelig løn.

VI KENDER IKKE baggrunden for Karen Melchiors hektiske aktivitet. Selv har hun skrevet på Twitter, at hun stemmer, når det er vigtigt. Og til landsformanden har hun forklaret, at det er sket en ’håndfuld’ gange – når hendes stemme ’kunne være afgørende’.

BEGGE DELE er løgn. Melchior har trykket på stemmeknappen intet mindre end 229 gange under sin sygemelding. Og i går kunne Ekstra Bladet afsløre, at hun på ingen måde har været tungen på vægtskålen. Tværtimod.

KAREN MELCHIOR ligner endnu en politiker, der tror, at der gælder andre spilleregler for dem end os andre.

DF-FORMAND Morten Messerschmidt venter på en ny retssag, hvor han er sigtet for EU-svig og dokumentfalsk. Beskæftigelses- og integrationsminister Anna Mee Allerslev (R) følte sig berettiget til at bruge Rådhushallen gratis, mens andre skal betale 65.000 kroner. Eller der var partileder Morten Østergaard, der først forsøgte at slippe afsted med krænkende adfærd ved at give sig selv en advarsel og derefter sygemelde sig.

SVARET PÅ, hvor danskernes politikerlede kommer fra, synes åbenlyst.