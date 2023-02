Skatteål på Esplanaden

Hr. Møller må være ovenud tilfreds i sin himmel, eller hvor han nu residerer i det hinsides.

Mærsk sejlede 203 milliarder kroner hjem i overskud i 2022, viste koncernens regnskab i onsdags.

Det er en guldbelagt og svimlende Danmarksrekord.

Men alligevel betalte A.P Møller-Mærsk kun tre procent i skat. Jeg gentager lige, sølle tre procent, slap rederigiganten med. Alle andre danske firmaer skal som udgangspunkt betale 22 procent i selskabsskat.

Hvorfor nu det? Jo, det er fuldt lovligt, det er politikerne, som med åbne øjne lader Mærsk slippe så billigt. Argumentet er, at Mærsks udenlandske shippingkonkurrenter også slipper uhyre billigt i skat, og derfor vil det være konkurrenceforvridende, hvis ikke Mærsk skal betale samme skat som konkurrenterne.

Mærsks tidligere direktør Søren Schou erklærede i december salvelsesfuldt, at man på Esplanaden skam ikke har noget imod at betale mere i skat, så skal alle andre i udlandet bare også gøre det.

Men DR har i denne uge via aktindsigt i Skatteministeriet og Søfartsstyrelsen dokumenteret, at Mærsk bag kulisserne netop forsøger at modarbejde en global mindstskat på shipping via lobbyarbejde.

Mærsk taler altså tilsyneladende med to tunger.

- Jeg kan godt forstå, at man synes, at det ser underligt ud. Og jeg kan godt forstå, at man taler om vores skattebetalinger, sagde Mærsk skattechef – sådan en har de naturligvis – Mette Mellemgaard Jakobsen, til DR.

Ja, det ser unægtelig underligt ud. Og det følger en lang tvivlsom tradition i A.P.Møller for at betale så lidt tilbage til samfundet som absolut er muligt.

I øjeblikket fører den danske stat og Kammeradvokaten i al ubemærkethed en bemærkelsesværdig kamp mod Mærsk i retssystemets højeste instanser. Skatteministeriet mener, at Mærsk ikke har betalt nok i skat af 10 milliarder kroner i olieindtægter fra det tvivlsomme diktatur Qatar og Algeriet fra 2006 - 2016. Den danske stat tabte sagen i landsretten, dommen er nu anket til Højesteret.

Det er på høje tid, at politikerne dropper fløjlshandskerne og den kvalme benovelse overfor Mærsk.

Og så længe Mærsk laver lobbyarbejde i skyggerne for at modarbejde en global skat, så længe bør vi stille spørgsmålet, om skatteålene på Esplanaden fortsat skal bevare deres absurde særstatus?