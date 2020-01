Ski-kongen

HVAD foregår der?

DET SPØRGSMÅL må enhver dansker stille, når det gælder kongehuset og økonomi. Vi har i Ekstra Bladet fremvist kronprins Frederiks indtil nu hemmeligholdte luksushytte i rigmands-ghettoen Verbier i Schweiz og godtgjort, at kronprinsen i årevis har haft en udlejningsforretning kørende.

OG SPØRGSMÅLENE hober sig op. Var det danske skatteborgere, der finansierede købet i skisportsbyen for ti år siden? Hvorfor har kongehuset holdt ejerskabet skjult? Har kronprinsparret andre besiddelser rundt om i verden, vi ikke har hørt om? Svarer de skat af indtægterne?

KONGEHUSET svarer ikke.

I DAG KAN VI fortælle, at prins Joachim også har udlejet sit sommerhus i Frankrig.

DANSKERNE BETALER ellers en pæn løn til de kongelige. Sådan at de på uantastelig vis repræsenterer Danmark og danskerne og ikke noget som helst andet. Eksempelvis får kronprins Frederik 21,6 mio. kr. i år.

MÅSKE ER DET på tide at minde kronprinsen og kompagni om historien: Vi er gået over til det personliggjorte monarki. Det er ikke længere nok at være født i rollen, hvorefter man gør, hvad der passer en. Det bør kongehuset indgravere på indersiden af Amalienborgs hoveddør.

DANMARK HAR i dag det ’indskrænkede monarki’. Sådan er formuleringen i grundloven (’indskrænket-monarkisk’). Nutidens kongelige har ikke ret til mere, end vi giver dem lov til. Og ønsker vi danskere et kongehus, hvis medlemmer bedriver mere eller mindre uigennemskuelig ejendomshandel og forretning ved siden af deres ellers udstrakte fordele?

HVAD SIGER Christiansborg? Hvor går grænserne i det ’indskrænkede demokrati’? Der gik tilsyneladende ingen grænse for prins Joachim, da prinsen tog sin apanage med til Paris. Prins Joachim spurgte ikke. Hvilket måske vidner om et kongehus – inklusive rådgivere – der næret af en udstrakt tillid i befolkningen er blevet privilegieblinde.

DE KONGELIGE bør ikke tage fejl. Forholdet mellem dem og det danske folk er et moralsk anliggende.

BRYDES DEN MORALSKE kontrakt, kan populariteten falde hurtigt og drastisk. For 40 år siden var det britiske monarki eksempelvis noget af det mest uantastelige i verden.

SÅ KÆRE KONGEHUS, hvad foregår der?

I NYDER DET privilegium at være eneste undtagelse fra Menneskerettighedserklæringen. Den, der taler om, at ’alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder’ og den slags. Men der er betingelser. Det er vist på tide, vi igen får set på den ’indskrænkning’.