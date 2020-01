Skidt med de gamle

MED ÆLDRESAGEN SOM INDPISKER har sjællandske pensionister startet et oprør mod trafikselskabet Movia, der har bebudet en takst-reform fra juni. Og det er forståeligt.

Som led i en harmonisering har selskabet besluttet at afskaffe pensionistkortet – det såkaldte mimrekort – til fordel for et rejsekort med ekstra rabat. Det giver kort fortalt økonomiske fordele til pensionister, som ikke rejser så ofte, men går ud over ældre, som bruger kortet flittigt.

DET ER ISÆR PENSIONISTER i hovedstadsområdet, som rammes hårdt. Her har omkring 70.000 anskaffet et mimrekort, mens der kun er 2000 kunder på Vestsjælland og 500 i det sydsjællandske. Og de københavnske pensionister er vilde med kortet, som de fleste af dem bruger flere gange dagligt til shopping og små ture.

Men med reformen vil 28.000 pensionister opleve takststigninger på over 50 procent – ja, 9000 af dem må affinde sig med, at prisen pr. rejse vil ryge 200 procent eller mere i vejret!

MOVIA FORSVARER selvfølgelig omlægningen med, at den er retfærdig, fordi den giver ens rabat til alle. På spørgsmålet om, hvorvidt man ikke lader de ældre i stikken, hvis hverdag er afhængig af billig kollektiv transport, lyder det arrogante svar:

’Vi har jo kun de penge, vi har, til pensionistrabatter.’

I Ekstra Bladet i går kaldte en rasende Ida Holst fra Hillerød i et læserbrev den nye ordning for ’noget svineri’:

’Det dummeste er, at Movia blander pensionisterne i hovedstaden sammen med pensionisterne på resten af Sjælland.’

’Selskabet påstår, at den nye rabatordning vil gavne 150.000 pensionister, som sjældent tager det offentlige. Sagen er bare, at rigtig mange af dem ikke bruger det offentlige, fordi de har bil. Hvis man skal vente en time på bussen hver dag nede på Midtsjælland, så er man da pænt ligeglad med, at man får 40 procent rabat på billetten, i forhold til at kunne tage bilen og undgå ventetid.’

IDA HOLST HAR RET – men Movia rokker sig ikke. Skrivebordsgeneralerne på hovedkortet har talt. Basta. Og så skidt med, at ældre er i større risiko for at blive ensomme, og at alle undersøgelser viser, at mobilitet har stor betydning for, at man kan fortsætte det liv, man er vant til.

De gamle skal bare passe sig selv. Lad dem blot sidde derhjemme og vente på at dø.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil ikke blande sig, men det er nødvendigt, at politikerne kommer på banen.

Mette Frederiksen bryster sig af, at hun er børnenes statsminister. Måske burde hun også afsætte lidt tid til pensionisterne.