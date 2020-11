Skind-manøvre

SELVFØLGELIG har de alle vidst det. Men regeringen har brugt knap en uge på at formulere, at Mette Frederiksen ikke anede, at der manglede lovhjemmel til at aflive samtlige mink i Danmark.

METTE er ren. Det er den socialdemokratiske hovedpåstand i den såkaldte ’redegørelse’.

DET hele ligner en ’uredeliggørelse’. Det har aldrig handlet om, hvorvidt fødevareminister Mogens Jensen skulle ’gå’ eller ej. Det handlede hele tiden om at få fødevareministerens afgang til at række som offer og statsministeren til at gå fri.

MEN bør et grundlovsbrud, hvor en statsminister på et pressemøde uden hjemmel og uden at blinke fjerner et helt erhverv, ikke medføre statsministerens og dermed hele regeringens afgang?

SELV hvis vi antager, at Mette Frederiksen var uvidende om grundlovsbruddet, er hun vel ikke uden ansvar?

HVIS vi andre foretager os noget ulovligt og undskylder os med, at vi ikke vidste, det var ulovligt, skal vi som almindelige borgere stadig stå til ansvar. Også selvom vi ikke kender loven. Eller ikke lige har fået læst advarslen. Eller måske har forlagt papirerne. Eller hunden har fortæret brevet. Hvilket mange danskere gennem tiden er blevet læst og påskrevet af politi eller Skat.

GRUNDLOVEN er til for at beskytte borgerne. Ikke mindst mod voldsomt indgribende tiltag fra myndighederne. Såsom nedlæggelsen af et ellers lovligt erhverv.

VI borgere kan nu se, at følgende ministre blev gjort bekendt med, at regeringen var uden lovhjemmel til at aflive samtlige mink i Danmark: Justitsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, erhvervsministeren, kulturministeren og sundhedsministeren.

ALLE de nævnte sidder i regeringens Covid-19-udvalg, som 1. oktober blev orienteret om den manglende lovhjemmel. Justitsminister Nick Hækkerup, sundhedsminister Magnus Heunicke og fødevareminister Mogens Jensen fik endda til opgave ’at forberede den tekniske afklaring af det fornødne lovgrundlag’.

JUSTITSMINISTEREN, finansministeren og udenrigsministeren fra Covid-19-udvalget er tilmed alle tre til stede som medlemmer af regeringens Koordinationsudvalg, da det 3. november med statsministeren i spidsen beslutter at lukke helt ned for mink i Danmark.

SELV hvis de nævnte ministre ikke har lavet lektier, selv hvis de undlod at række hånden op og ymte et forbehold over for Mette Frederiksen, er det en fornærmelse mod danskerne at lade, som om kun Mogens Jensen er skyldig.

SELVFØLGELIG har de alle vidst det. Også statsministeren. Det tænker alle vi andre.