DA FINANSMINISTER Kristian Jensen (V) fremlagde VLAK-regeringens finanslovsforslag, bedyrede han over for alle, der gad høre på ham:

’Det er en ansvarlig finanslov, der bla-bla-bla ...’

ÅBENBART gad en hel del borgerlige økonomer og kommentatorer ikke at høre på finansministeren. De har nemlig kaldt regeringens udspil for en gavebod, og det er ikke ment positivt.

MEN DET ER ren sludder. Lars Løkke og co. har konsekvent lænset de offentlige budgetter med de såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent. Så der er ikke megen gavebod over, at en sjat af pengene nu kommer retur.

TIL GENGÆLD indeholder finanslovsforslaget noget interessant: En pæn stor konto til valgflæsk, som diverse politikere – fra regeringspartierne selvfølgelig – kan bruge til at bestikke vælgerne med.

SÅLEDES HAR regeringen afsat ca. 100 mio. kr. til såkaldte mindre initiativer i lokalområder næste år.

MEN MODSAT tidligere år kan man i år ikke finde en samlet officiel liste over disse mindre initiativer. De er skjult i finanslovsforslaget og offentliggjort af udvalgte, gavmilde politikere, afslører Jyllands-Posten.

F.EKS. HAR Venstres Jane Heitmann krævet millioner til et øhavsmuseum i Faaborg på Fyn. Gæt, hvor hendes valgkreds ligger ...

Finansminister og badutspringer Kristian Jensen, der har et stort hjerte for højskolerne, har stillet Rødding Højskole 250.000 kr. i udsigt til skolens jubilæum.

DEN KONSERVATIVE Mette Abildgaard, valgt i Nordsjælland, er stærkt optaget af det lokale Karen Blixen Museum, der mangler to-tre mio. kr. Og søreme om pengene ikke er fundet.

I øvrigt ville kulturminister Mette Bock (LA) tage æren, men så fik hun besked om at holde fingrene fra Mette Abildgaards valgflæsk.

LISTEN OVER skjult valgflæsk er meget længere, og som professor Rune Stubager, Aarhus Universitet, siger til Jyllands-Posten: ’Man kan i høj grad diskutere sagligheden af de her uddelinger.’

SÅ HAR professoren ikke sagt for meget. Fiflerierne afslører, hvad regeringen anser vælgerne for; nemlig en flok fjolser, der kan bestikkes med nogle lokale almisser. Det er værd at huske til valget – og må det komme snart.