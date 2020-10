Skjult viden

I foråret var sundhedsmyndighederne mere end skeptiske over for brugen af mundbind som led i coronabekæmpelsen.

Selvom værnemidlet blev anvendt bredt i mange lande, var især Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, tilbageholdende med en anbefaling. Det byggede han på, at der ikke var videnskabeligt belæg for nytteværdien.

Men nu er samme Brostrøm en varm fortaler for og hovedarkitekt bag de nye restriktioner, der fra på torsdag betyder, at der skal bæres mundbind – ikke bare i den offentlige transport, men også i supermarkeder, storcentre m.m.

Brostrøm har tøvende ladet sig overbevise af udenlandske forskningsresultater. Men hos politikere i flere partier er der fortsat udbredt skepsis.

Derfor kommer budskabet om et nyt, stort dansk forskningsprojekt – verdens største med 6000 forsøgspersoner – om brugen af mundbind som sendt fra himlen. Det er ovenikøbet klar til offentliggørelse.

Problemet er bare, at forskerne ikke vil lade os få indblik i, hvad de har fundet frem til, før det har været publiceret i et internationalt anerkendt lægetidsskrift. Og her er svaret negativt, fordi resultatet af undersøgelsen efter sigende er for kontroversielt og dermed utroværdig. Læs: Mundbindene har ikke den positive effekt, som myndighederne over hele verden ellers antager.

Så kan man spørge de danske forskere: Hvorfor ikke blæse på tidsskrifterne og lægge resultaterne åbent frem?

Svaret er: af hensyn til forskernes karriere. De får nemlig kun det blå stempel, hvis resultaterne først har været offentliggjort i et medicinsk toptidsskrift, inden de overlades til os alle.

Det har bl.a. fået professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet til at reagere.

– Forskning er ikke til for tidsskrifternes skyld, men for samfundets, siger han til Berlingske.

Mundbind-forskerne har fået fem millioner kr. af Salling Fondene til projektet. Vi går ud fra, at formålet har været at gøre os alle klogere på værnemidlets relevans og ikke blot at fremme forskernes ry og karriere.

Venstre har krævet resultaterne lagt frem her og nu. Vi kan ikke være mere enige. Også selvom de ikke fjerner usikkerheden.