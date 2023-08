Nogle langskæggede mænd i Mellemøsten - som leder en totalitær og undertrykkende vrangforestilling om, hvordan verden bør indrettes - får nu en paragraf indført i dansk lovgivning. Det sker i et forsøg fra Danmarks regering på at formilde disse mullaher og muftier.

PARAGRAFFEN forbyder at skænde religiøse bøger. For sådan vil muftier helst have det.

Det gælder 'statens sikkerhed. For det er kernen,' påstår justitsminister Peter Hummelgaard. Men kernen er voldsmandens veto. Truer man Danmark med vold, kan man få danske politikere til at lægge sig og rulle rundt samt klistre prædikatet 'utilbørligt' på eksempelvis den iranske flygtning Firoozeh Bazrafkan. Hun destruerede en koran i protest mod et diktatur, der henretter kvinder og homoseksuelle, lige præcis hvis disse opfører sig ’utilbørligt’, ifølge lokale myndigheder.

Så det er velvalgte ord, velkommen i klubben, hr. justitsminister.

ELLER HVAD MED Jakobs Ellemanns udtalelse? 'Det er en grundpille i vores demokrati, at man har retten til at ytre sig. Sådan skal det fortsat være i Danmark. Men man skal også opføre sig ordentligt.' Altså må vi slutte, at Firoozeh Bazrafkan skal lære at 'opføre sig ordentligt’ og ikke gå og genere redelige regimer. Ellers venter op til to års fængsel. Det er en ny 'grundpille i vores demokrati'.

Eller hvad med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens 'pragmatisme'? Hvad er det egentlig? Andet end en slet skjult eufemisme for, at Løkke finder det ubekvemt at rejse rundt og stå på mål for de besværlige danske frihedsrettigheder. Ikke alene svækker de dansk erhvervslivs indtjeningsevne. De ødelægger også Løkke og Mette Frederiksens internationale karriereplaner. Så kan vi ikke gøre det lidt smartere, mener Lars. Og svaret er åbenbart at logre som skødehunde og indføre lidt sharialovgivning.

DET ER ALT SAMMEN forstemmende. Gør lovreligiøse krav på, at vi andre respekterer deres dogmer uden for deres hellige steder, beder de ikke om vores respekt, men vores underkastelse. Man må vælge mellem det lovreligiøse og det liberale samfund. Mellem selvretfærdighed og retssamfund. Mellem krænkelseshævd og satire. Mellem fatwa og frihed. Det stod klart allerede i 2006, hvor krigen om Muhammed-tegningerne satte dansk udenrigspolitik i lys lue.

Når folk som Lars Løkke, Peter Hummelgaard og Jakob Ellemann siger, at vi i Danmark ikke behøver at støde muslimers følelser, håner de alle dem, der gennem århundreder gav deres liv for vores nuværende frihedsrettigheder i kamp mod religiøst tyranni. Og i tilgift alle dem, der er flygtet fra det.