Skødehunden

HVIS IKKE før vil statsminister Mette Frederiksens logrende skødehund udlændingeminister Mattias Tesfaye til efteråret løbe ind i nye politiske problemer.

TIL DEN TID ventes Folketingets økonomiske vagthund, Rigsrevisionen, at være færdig med en politisk ønsket kulegravning af udlændingeministerens køb af Holmegaard på Langeland – ejendommen, som for et par måneder siden blev danmarksberømt som tiltænkt nyt udrejsecenter for 130 udvisningsdømte udlændinge.

DE OPLYSNINGER, som Ekstra Bladet og andre medier har gravet frem, er så hovedrystende, at de må føre til en næse og tilsvarende ommøblering af ministerens ansigtstræk.

DOKUMENTER afslører lemfældig omgang med skatteborgernes penge i en grad, der strider mod al almindelig sund fornuft og købmandskab.

TESFAYE OG hans embedsmænd har med en håndevending formøblet 13,5 mio. på Holmegaard uden på forhånd at sikre sig politisk opbakning til center-planen, som et flertal som bekendt har plaffet ned.

TILMED HAR udlændingeministeren betalt op mod otte mio. kr. i overpris til den glade sælger, der i parentes bemærket er dømt for svindel.

RESULTAT: Skatteborgerne er blevet de intetanende ejere af en unødigt dyr ejendom på Langeland, og ingen har begreb om, hvad den nu skal bruges til.

SAMMENLIGNET med de uhyrlige og ufattelige milliard-beløb, som eksempelvis S-regeringens hjernedøde håndtering af mink-skandalen har kostet, er de 13,5 mio. på det nedskudte udrejsecenter kun håndører.

MEN BELØBET er begribeligt for os alle og dermed pædagogisk illustrativt for S-regeringens skalten og valten med skattekronerne. Og endnu et håndgribeligt bevis på den magtarrogance og selvforståelse, som den socialdemokratiske ledelse udviser.

DET ER I den sammenhæng overflødigt at notere, at Mattias Tesfaye selvfølgelig ikke vil udtale sig om det hovedløse køb af ejendommen på Langeland.

SÅ NEMT slipper han og hans embedsværk ikke, når Rigsrevisionen tager fat.