Skødehunden

ISCENESÆTTELSEN fejlede intet på SF’s landsmøde i weekenden, hvor Pia Olsen Dyhr iført postkasserødt dress og grønne scenespots buldrede løs om klimaløsninger og grøn omstilling.

SKULLE MAN tro de rituelle klapsalver og formandens retorik, er SF åbenbart det eneste parti, der kan redde Danmark – og resten af verden – fra at kvæles i drivhusgasser.

SOM SELVUDNÆVNT klima-kamphund glammede SF-formanden om nødvendigheden af blandt andet ’mere natur’ og genopretning af kloden, der er i en ’miserabel forfatning’. Og hun knurrede af S-regeringens skandaløst fodslæbende klima-kurs og mangel på samme.

DEN FOLKESOCIALISTISKE udlægning af egne fortræffeligheder matcher dog ikke den realpolitiske virkelighed. For eksempel gik SF i foråret med til en kulsort trafikplan frem til 2035, som blandt andet betyder, at endnu mere natur og landskab skal bulldozes for at give plads til endnu flere kilometer larmende motorveje.

’DANMARKS ÆLDSTE grønne parti’ har også givet håndslag på at bevare en ekstremt CO2-forurenende betonfabrik efter, at den har leveret tunnel-elementer til den overflødige Femern-forbindelse.

ELLER TAG de kommende forhandlinger om finansloven, der stort set er renset for klima-tiltag. SF vil som betingelse for at stemme ja kræve – hold nu fast – ’en køreplan’ for, hvordan Danmark opfylder klimalovens mål om en 70 procents reduktion af drivhusgasserne.

KRAVET OM ’en køreplan’ er rent bjæfferi. Pia Olsen Dyhr har nemlig forsikret, at der ikke er tale om et ultimatum. Tilsvarende vil SF næppe lette ben op ad S-regeringen, fordi den stadig satser på at lukke de farceagtige landbrugs-forhandlinger med en aftale hen over midten.

DE SORTE realiteter er, at støttepartiet SF har nul planer om at lægge sig afgørende ud med det socialdemokratiske regime, der reelt er ligeglad med klimaet. Efter at have slikket sårene efter SRSF-regeringens skilsmisse for godt syv år siden, satser SF på at komme med i den næste regering med Mette Frederiksen for bordenden.

SÅ STATSMINISTEREN fik ikke sin makrel-mad galt i halsen, da SF-formanden agerede klima-kamphund på landsmødet. Mette Frederiksen ved, at Pia Olsen Dyhr er tilbage som logrende skødehund nu, da hverdagen igen har meldt sig – og klimapandemien hærger videre med tiltagende styrke.