Skrækscenariet er her

DEN VAR MENT som en advarsel. I dag vil mange mene, at socialdemokraten Jørgen S. Dichs debatbog ’Den herskende klasse’ fra 1973 er blevet virkelighed.

Antallet af ansatte i Danmarks offentlige administration har f.eks. for første gang netop rundet 100.000. Alle kan ellers se, det er nødvendigt at fyre kolde hænder. Det er reelt et af de vigtigste opgør i Danmark lige nu. Ikke mindst fordi ’arbejdskraft’ er den nye kapitalmangel.

Faktisk er det et erklæret mål i SVM-regeringsgrundlaget at bekæmpe ’årtiers styringsregime og et voksende bureaukrati.’ Det var også den forrige – rene socialdemokratiske regerings – ambition. Samt regeringen før denne osv.

DET STIK MODSATTE er sket. ’Fra 2016 til nu skønnes antallet af administrative medarbejdere i det offentlige at være steget med knap 20.000 personer,’ skriver Berlingske.

Forvaltere forbedrer velfærdssamfundet ved at forvalte mere. Således bestøver bureaukratiet sig selv. Det har politikerne givet lov til i mindst 50 år. På trods af skåltalende politiske erklæringer om et opgør med skrivebordsvældet.

De seneste års udbygning af det offentlige er spenderet på at øge bureaukratiet. På konsulenter og akademikere i en forvaltning, der synes at opfinde flere opgaver, end den løser. Dermed har man, som vi ofte har anråbt på Ekstra Bladets lederplads, skabt en herskende klasse af projektmagere og bureaukrater, der har gjort det danske velfærdssamfund til sit eget beskæftigelsesprojekt.

De kolde hænder har taget over. Og sygeplejersker, sosu-assistenter, læger, lærere og politibetjente står tilbage viklet ind i et garnnøgle af kontrol og dokumentation.

VI TALER ET STYRINGSREGIME, der også går under øgenavnet ’Djøf-vældet’. Over halvdelen af alle medlemmer af jurist- og økonom-forbundet er nemlig ansat i den offentlige administration. Hvilket er uheldigt, da der er brug for dem på det private arbejdsmarked. Det er bl.a. derfor, betegnelsen ’pseudoarbejde’ er opstået. Om folk, der ikke er i stand til at forklare, hvad deres arbejde går ud på, eller hvilken gavn deres virke har for borgerne.

Professor i økonomi Jørgen S. Dich skrev allerede i 1973, at der var opstået en herskende klasse af funktionærer og ansatte i social-, undervisnings- og sundhedssektorerne, der ved hjælp af diverse ideologier om svaghed, udsathed og magtesløshed skaffede sig selv en god løn og behagelige arbejdsforhold. Alt imens man forklædt som solidaritet var ved at indføre et formynderi over for den umælende, arbejdende klasse.

DICH MALEDE ikke mindst skrækscenariet for at vække sine selvgode partifæller. Men det er åbenbart en lang dvale. Selvom professorens profeti i dag er virkelighed, sker der fortsat ingenting.