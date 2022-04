– FAREN ER ALVORLIG, den er reel, og den skal man ikke undervurdere, udtalte den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, mandag i russisk tv.

Om anvendelse af atomvåben.

Diverse militæranalytikere – og Washington og Pentagon – har beroliget med, at Rusland nu tydeligvis er så pressede af egen fejlslagen invasion, at de har sendt deres udenrigsminister i byen med en trussel, der udelukkende skal få Vesten til at nedtrappe konflikten i Ukraine ved at stoppe sine omfattende våbenleverancer.

LAVROV HAR med sin udtalelse om ’betydelig risiko’ for brug af atomvåben snarere godtgjort, hvor fortvivlede russerne er over mangel på sejre.

Dette er både godt og skidt. En russisk hær i afmagt er et plus. Men et fortvivlet Kreml kan være det modsatte.

SELV FOLK, der læser, lytter og ser flittigt på krigen i Ukraine, har vanskeligt ved at sige, hvad der sker ved Putins langborde for tiden. Og som skrevet i begyndelsen for det russiske overfald på Ukraine kan man erklære Vladimir Putin ’gal’, ’syg’ og ’vanvittig’.

Vores største problem er stadig, at der skal findes en udvej for Putin.

Han finder den åbenbart ikke selv.

EFTER ET PAR måneder med sanktioner og beslaglæggelser af oligarkers absurde besiddelser såsom luksusboliger, formuer og gigantiske yachts er vi nået til gassen. Vi taler nu Putins udelukkelse af nationer, der ikke vil betale for russisk gas og olie i rubler. Og

Europa har svaret ved at forsøge at mobilisere alternativer, hurtigere end man kan stave til Tysklands energibehov.

DENNE HANDELSKRIG er at foretrække, ja, endog at ønske blive trukket i langdrag.

I hvert fald frem for alternativet.

Skrækscenariet har fra begyndelsen netop været atomkrig. At vi med krigen i Ukraine er tilbage i den kolde krigs truende undergangsfortælling. At vi pludselig er nær noget, der med en stor portion desperation og tilsat en lille fejl fører til Tredje Verdenskrig.

I VESTEN GØR vi det eneste, vi skal. Og som vi forhåbentlig vil fortsætte med. Vi demonstrerer med alle midler, at vi ikke vil ligge, som Putin har redt.

Og at det samme må gælde for Ukraine.

Derfor må svaret til den russiske udenrigsminister være, at vi modsat Rusland faktisk lærte en lektie af den kolde krig: Trusler slår ingen ihjel. Og vi taler på grund af Nato fortsat med en større kæp i hånden, end de gør.