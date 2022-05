Skud ud til børnene

TIRSDAG blev 19 elever i alderen syv til 11 år samt to lærere på Robb Elementary School i Uvalde i staten Texas myrdet af en 18-årig iført et eller flere lovlige våben.

Men ifølge republikanske senatorer er det uhørt at regulere den frie ret til at bære våben. Senator fra Texas, Ted Cruz, har allerede sagt, at svaret tværtimod er flere våben i form af bevæbnede vagter på skolerne.

OVER 100 FORSLAG til stramning af den amerikanske våbenlov er blevet fremsat i kongressen siden massakren på Sandy Hook Elementary i Newtown, Connecticut i 2012, hvor 26 blev dræbt, heraf 20 børn. Ikke et eneste af dem er blevet vedtaget.

Der findes flere håndvåben i private hjem i USA end nogensinde før.

Antallet er øget omvendt proportionalt med, at kriminaliteten i det amerikanske samfund samlet set er faldet. Massedrab ved skyderier er faktisk undtagelsen.

HVER GANG, en skoleskydning har fundet sted, stiger antallet af borgere, der søger tilladelse til at eje skydevåben. Alene i Newton, hvor massedrabet fandt sted på Sandy Hook-skolen, steg antallet af våbenføre borgere 18,7 pct. i forhold til året før.

I 2017 oplevede USA så den mest fatale massenedskydning i sin historie.

DEN 64-ÅRIGE Stephen Paddock affyrede over 1100 skud fra en suite på 32. etage på Mandalay Bay Hotel i Las Vegas ned i en folkemængde, der var til country-koncert.

58 døde, og 851 blev såret. Politiet fandt bagefter 24 stk. våben i Paddocks suite. Heraf 14 semiautomatiske rifler.

UMIDDELBART efter steg aktierne i selskaber, der fremstiller håndvåben.

Det skete i spekulanters forventning om, at folk ville hamstre våben, inden politikerne fik den idé at skærpe adgangen. Og folk hamstrede ganske rigtigt. Loven blev bare ikke skærpet.

SKOLESKYDERIET på Robb Elementary er angiveligt nummer 27 i USA. Alene i 2022. Og det ottende skoleskyderi i Texas siden 2009. Med et snit på fire drab pr. angreb, ifølge Education Weeks.

Fredag afholder den magtfulde våbenlobby-organisation National Rifle Association årsmøde i Texas. Eks-præsident Donald Trump er blandt talerne.

’I love The Second Amendment,’ plejer at være Trumps omkvæd om punktet i den amerikanske forfatning, der sikrer retten til at bære våben.

SOM ET hjemmelavet demo-skilt, der <JU>florerede på de sociale medier i går konstaterede med sort sarkasme: ’Lad os ære det offer, vore modige skolebørn har bragt ved at give deres liv for at beskytte retten til at bære våben’.

Ja, skud ud til børnene, som man siger.