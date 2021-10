Skyhøje elpriser rammer 285.000 virksomheder

Nogle virksomheder forventes at få en ekstraregning på over 20 millioner kroner grundet de høje elpriser

To ud af tre virksomheder i Danmark har en aftalte om variable elpriser, og det betyder, at hele 285.814 virksomheder kan se frem til en ekstraregning som konsekvens af de skyhøje priser.

Det viser nye beregninger, som Energistyrelsen har lavet for Dansk Industri ifølge Finans.

'Flertallet af virksomhederne har indgået en kontrakt om variable priser og rammes derfor hårdt med det samme af de stigende priser' udtaler Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi, til Dansk Industris interne nyhedsbrev.

Store ekstraregninger

Det er ikke småbeløb, ekstraregningerne løber op i, viser udregningerne.

De virksomheder med et mindre elforbrug på to millioner kilowatt-timer om året står til en årlig ekstraregning på 453.000 kroner, mens de største forbrugere af el kan se frem til en merudgift på over 20 millioner kroner.

Beløbet afhænger naturligvis af, hvor længe elpriserne vil fortsætte på det høje niveau, vi har set hidtil.

Hvis de høje priser fortsætter, er det ikke kun de virksomheder med aftale om variable elpriser, der bliver ramt.

I så fald vil de 143.000 virksomheder med fastprisaftaler risikere at stå i en situation, hvor det bliver ekstremt dyrt at forhandle en ny aftale på plads, når den nuværende aftale udløber.