'Slava Ukraini'

SKAL VI FORLÆNGE pinen? Det spørgsmål ventilerede Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, i sin leder søndag.

HAN ARGUMENTEREDE for, at ’Rusland vinder krigen. Før eller siden må ukrainerne bøje sig for overmagten’, og at vi måske er nået til, ’at Vestens vigtigste opgave – nu da vi ikke vil yde den ultimative hjælp – er at få ukrainerne til at se nederlaget i øjnene. Og dermed undgå yderligere og unødvendige blodsudgydelser.’

DET SYNSPUNKT ER JEG grundlæggende uenig i. Tak spids, skændes de to chefredaktører nu i spalterne, tænker du måske. Nej. Ekstra Bladet har ikke en vognborg. Vi lufter gerne al uenighed. Inklusive vores egen. Meninger må og skal kunne brydes – også på lederplads. Tillad mig et djævelsk langt tidsspring for at opbygge mit modargument.

I DET YDERST SMALLE bjergpas ved Thermopylæ i Grækenland var en overlegen persisk hær for 2502 år siden på vej gennem klipperne til Sparta for at udslette forbundet af græske bystater. Men en lille styrke på kun 300 mand under ledelse af spartanerkongen Leonidas holdt mod alle odds stand i tre dage. Nok døde grækerne til sidst, men undervejs dræbte de 25.000 persere og tilføjede dermed perserkongen Xerxes et sviende nederlag. Den græske historiker Herodot udødeliggjorde slaget, der siden blev et symbol på offerviljens triumf. Jeg argumenterer ikke for, at en ærefuld død er vejen frem for Ukraine.

MEN MENNESKEHEDENS HISTORIE er fuld af lignende beretninger om overlegne hæres hybris og underlegne folks sejr på ren offervilje. Ja, David og Goliat-metaforen gennemsyrer hele vor kristne logik. Russerne oplevede det selv, da sovjets overlegne hær måtte trække sig vanæret ud af Afghanistan.

DESPOTEN PUTIN og Rusland er på papiret Ukraine svært overlegne. Men det russiske felttog har været langt mere usikkert, end alle de kloge militæranalytikere havde forudset. Det skyldes blandt andet det ukrainske folks kampvilje. Derfor kan det i min optik aldrig være vores opgave at få ukrainerne til at se nederlaget i øjnene.

DET ER LIDT FOR NEMT for mig bag skrivebordet på 1799 kilometers afstand at kræve offervilje og kampgejst, der med sikkerhed vil føre til blodsudgydelser. Men Ukraines demokratisk valgte præsident beder dagligt om Vestens hjælp.

OG HVIS VI I VESTEN begynder at vakle i støtten til det ukrainske folk, så vinder despoterne. For med den logik er der frit slag for, at denne verdens tyranner underlægger sig frie folk og landområder, så længe de er militært overlegne.

’SLAVA UKRAINI’ BETYDER ære til Ukraine. Da Sovjet sad tungt på landet, var udtrykket forbudt. Nu gjalder det ved fronten. Det bliver ikke mig, der beder dem om at tie.