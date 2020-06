I ET FORSØG på at fremstå handlekraftig og statsmandsagtig under corona-nedsmeltningen foreslog Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, en her og nu-halvering af momsen resten af året.

HALVERINGEN ville kickstarte den karantæneramte økonomi, få hjulene til at køre i al evighed, skabe tusindvis af nye arbejdspladser og alt muligt. Not.

NÆR SAGT enhver økonom, der kan lægge to og to sammen, har afvist forslaget. Momsnedsættelse resten af året har kun en begrænset effekt – fordi den netop er midlertidig.

LAVERE moms vil skævvride forbruget uden langvarig virkning på økonomien, hvormed Venstre

alene vil opnå at smide de ca. 44 mia. kr., som forslaget koster statskassen, ud ad vinduet.

NU VISER det sig, at Venstres håbløse forslag slet ikke kan lade sig gøre. Berlingske har spurgt i Skatteministeriet, og embedsmændene har i gentagne svar fastholdt, at det vil tage – og vi citerer – ’omkring 12 måneder’ at gennemføre en lavere moms.

12 MÅNEDER! Hvorfor? Fordi det vil kræve – og vi citerer igen – ’et betragteligt udviklings- og implementeringsarbejde i skattevæsenets aldrende it-systemer.’

DET ER jo aldeles forrykt. Det centrale er ikke Venstres dårlige forslag. Det centrale er afsløringen af, at systemerne kræver håndsving for at starte. Til sammenligning er f.eks. Tyskland i stand til at ændre momssatser med ugers varsel.

I ET moderne samfund er det afgørende også at have et smidigt og omstillingsparat skattesystem. Ellers vil det bl.a. være aldeles umuligt at gennemføre den nødvendige klimapolitik.

MINISTERIETS svar flugter med den massakre mod skattevæsenet, som VK-regeringen i 00’erne satte i værk – og som indtil videre har kostet staten et trecifret milliard-beløb.

IGEN OG igen har skatteminister Morten Bødskov (S) måttet beklage, at genopretningen af skattevæsenet tager længere tid end frygtet. Derfor har opfordringen her på pladsen flere gange lydt: Skattesystemet er råddent. Slet alt og begynd forfra. Den gentager vi gerne.

BONUS-INFO: Venstres tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen kalder svarene om 12 måneder for ’fabrikerede til lejligheden’ – altså løgn. Den disciplin er han velbevandret i, så det kan ikke helt afvises, at han har ret. I givet fald er der blot endnu en grund til opfordringen: Slet alt.