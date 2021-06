Slikkepartiet

’JEG VAR LIGE begyndt i praktik. Og så stod han og slikkede på mig. Mod min vilje.’

SÅDAN FORTÆLLER en af flere kvinder i Berlingske om, hvordan en betroet ansat har sexchikaneret yngre kvinder i Socialdemokratiet. Mette Frederiksen og kompagni foretog sig intet. Selvom man blev gjort opmærksom på manden.

VI MINDES statsministerens klare udtalelse, da partiet ikke længere var i stand til at beskytte overborgmester og øreslikker Frank Jensen: ’Jeg bakker op om alle de kvinder, der nu siger fra.’

HERTIL MÅ VI nu replicere: Nej, det gør du ikke, Mette Frederiksen. Du har det vist med sexisme som med grundlovsovertrædelser – det er fint at skåltale imod, men åbenbart nødvendige onder, når man selv er involveret på den forkerte side.

PÅ TRODS AF Frank Jensen-sagen blev den pågældende sag om endnu en ’slikker’ i partiet således fortiet. Den skulle holdes inden for rækkerne.

OG ET AF ofrene kunne efter sin anmeldelse end ikke få at vide, om der var konsekvenser. Det kunne den kvindelige praktikant senere konstatere, at der ikke var.

OG SÅ har vi ikke engang nævnt Jeppe Kofod.

I DAG HENHOLDER partiet, ’der bakker op om alle kvinder’, sig til, at manden ikke længere er ansat i Socialdemokratiets sekretariat. Ledende personer i Socialdemokratiet, der havde ansvaret og forsømte at beskytte partiets unge kvinder mod ham, har kastet sig i flyverskjul.

SOM BERLINGSKE skriver: ’Da han forlod sin stilling hos Socialdemokratiet på Christiansborg, blev han takket for sin indsats af en lang række ministre, folketingsmedlemmer og ledende skikkelser i partiet.’

DET ER ÅBENBART måden, hvorpå det gamle arbejderparti håndterer dem, der krænker de svageste. Ja, det er faktisk måden, hvorpå man har gjort det i årevis. Se blot på eks-boligminister Carsten Hansen, der i 2011 af Ekstra Bladet blev afsløret i at have krænket en kvindelig ansat ved blandt andet at have slikket hende i ansigtet.

OG SOM VI skrev her i avisen i februar, da daværende partiformand Helle Thorning-Schmidt fortrød sin manglende handling i sagen: ’Slikkede kvinde på kinden: ’Straffet’ med ministerpost’.

HAR SOCIALDEMOKRATERNE i virkeligheden sådan et kursuscenter, hvor partiets mandlige ledere trænes i at slikke kvindelige menige i ansigtet?

I SÅ FALD er det vist på tide at nedlægge det. Vi skriver dette, fordi partiet tydeligvis ikke selv magter at gøre effektivt og kontant op med sexisme.

PARTIETS selvindbildningskraft og selvretfærdighed som værende de gode er en åbenlys forhindring. Socialdemokrater skal have dette at vide med staveplade.