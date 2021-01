Lars Løkke Rasmussen har dannet ’et politisk netværk’.

Jeg antager, at når man som politisk desertør står med en ordentlig røvfuld mennesker, der støtter en, opretter man et nyt parti. Når ingen har meldt sig, danner man ’et politisk netværk’.

Løkkes selvpåførte skæbne fra landets leder til ’netværker’ bringer mest af alt skadefryd til torvs.

I går skrev tidligere leder af Socialdemokratiet Mogens Lykketoft et indlæg i Berlingske ’om dem, der brænder huset ned, når de ikke kan blive boende.’

’Lars Løkke Rasmussen er ikke slet som Donald Trump. Han er hverken livsfarlig eller blottet for forsonende personlige træk,’ kunne man læse.

Hvorpå Løkke så alligevel er som Trump, synes Mogens: ’Men de to har det til fælles, at de hensynsløst sætter huset i flammer, når magten glider dem af hænde.’

Og Mogens Lykketoft fandt anledning til både at gøre opmærksom på, at nu kan alle nok se, hvorfor han på et tidspunkt kaldte Løkke ’den lille svindler’, og han kølhalede dertil den almindelige, ifølge ham selv, dårskab blandt politiske kommentatorer med

i årevis at benævne den tidligere leder af Venstre som ’sin tid største politiske håndværker’. Løkke har tværtimod været ’en kynisk smadremand’.

Jeg vil ikke mene, at sidstnævnte er rimeligt i politisk forstand. Men jeg forstår udmærket, hvis man henne i det parti, Løkke efter 40 år har for-ladt – som gik han i slowmotion bort fra en eksplosion, han selv havde antændt – føler, at man nu står i

tilsodede murbrokker og besigtiger skaderne.

Eller som Venstres Karsten Lauritzen udtrykker med nok en boligmetafor i Avisen Danmark:

Løkkes afløser som partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, har overtaget ’et håndværkertilbud’. Hvilket sandt nok er uheldigt, når selvsamme Ellemann ikke ser ud til at have hænderne skruet rigtigt på.

Men måske er kvoten for, hvor meget Lars Løkke Rasmussen kan tale sig ud af, nu endelig brugt op. Måske er det ligesom med hans bilag i sin tid. Det er ikke den enkelte sag – det er summen af dem alle.

Alle de sager, der allerede tilbage i 2014 i Odense Kongrescenter sendte hans politiske nekrolog tæt på trykning. Og hvis samlede vægt endelig har forskubbet hele skuden ud af kurs og på grund.

Statsminister-Lars, privat-Lars og forhenværende-Lars er nu en kort overgang blevet netværks-Lars, før slut-Lars formentlig træder i karakter, og Løkke måske endeligt accepterer, at ’Befrielsens øjeblik’, som hans valgbog hed, simpelthen er noget, han nu har givet til andre.