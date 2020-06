Slyngveninderne

ER DER TO der holder sammen i dansk politik for tiden, er det åbenbart Inger Støjberg og Pernille Vermund. Meget demonstrativt.

DELS OPTRÆDER Nye Borgerliges leder som Støjbergs ridder, der iler til undsætning på den hvide hest, mens Støjberg som den uskyldige mø, der slås for sin dyd i de rødes Instrukskommission.

VERMUND bragte f.eks. et foto af de to, nye slyngveninder på de sociale medier, hvor Vermund skrev ’Tak for dejlige timer, seje kvinde. Du er et af de kæreste og mest hjertevarme mennesker, jeg kender. Du har min fulde opbakning’. Et sukkersødt toneleje, der passer godt til Støjbergs mere bløde, private sider.

MEN IKKE just en opbakning, man ser fra f.eks. Støjbergs eget parti i denne tid, hvor hun er under beskydning under vidneafhøringerne, der graver i hendes rod med barnebrudenes adskillelse fra ægtefæller.

DANSK Folkeparti fisker naturligvis i rørt vande som altid. 

MEN AT forestille sig Jakob Ellemann drikke rosé i solskinnet med Støjberg og lægge et foto af hyggen ud, glaseret med kærlige bemærkninger, er ligeså sandsynligt, som at se ham tungekysse med Marine Le Pen.

HELT PUDSIGE er de helsides annoncer i dagbladene, hvor Nye Borgerlige også giver støtte. 

HER ser man under en tegning af Støjbergs genkendelige, røde knold i nakken, tusindvis af tætskrevne navne. Det er åbenbart borgere, der har givet 40 kr. for på denne måde at støtte Støjberg. Donorer, der samtidig, som Politiken kvikt nævner, giver deres mailadresser, der kan være smarte at have for Nye Borgerlige i den næste valgkamp.

MEN ALT i alt en oppustet retorik, som vi bedst kender fra Donald Trump: Rød heksejagt på en uskyldig, magtfuld politiker. 

VERMUND håber at få noget af Støjbergs appel blandt vælgerne til at smitte af på sig selv. Nye Borgerlige har jo fået den kolde skulder af Venstre og er helt udenfor indflydelse.

HVAD der virker mere bizart er, at Inger Støjberg labber Vermunds fløde i sig. Hun spiller velvilligt, omend tavst, med.

STØJBERGS egen analyse af sin magtposition har altid været meget, meget enkel. Formentlig tror hun, Jacob Ellemann nu tænker: ’Hovsa ... Jeg må hellere passe på Inger! Ellers scorer Nye Borgerlige al min næstformands goodwill, ja – måske Støjberg selv, en af dagene!’.

HVIS dét er kalkulen, er Støjberg dårligere kørende, end hidtil antaget. I Venstre hvor hendes ageren gennem årene har fået flere fremtrædende partifæller til at skære tænder.

Tabet vil tabet gøre ondt, men også have sine fordele i partiets nye positionering væk fra det ekstreme højre.