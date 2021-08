Vi skruer tiden tilbage til maj sidste år: På et nøje indstuderet pressemøde henlagt til et genbrugscenter præsenterer klimaminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin regeringens nyeste grønne tiltag: en af de, hvis ikke den, mest ambitiøse affaldssorterings-planer i verden.

Nu skal danskerne dæleme lære at sortere skidt og kanel hjemme i køkkenet i ikke mindre end ti forskellige kategorier. Alt fra brugte teposer og tøj til udtjente grydelåg og glas skal smides i dertil indrettede containere.

Som Klima-Dan på vanlig belærende og selvhævdende facon forklarer: Affaldssorteringen med fokus på mere genbrug og mindre afbrænding betyder, at vi kan spare op mod 700.000 tons klimaskadelige drivhusgasser årligt.

Og det kan kun gå for langsomt. Den forkromede plan skal føres ud i livet den næste sommer.

Det er nu, og i dag er situationen knap så grøn, som Klima-Dan og Miljø-Lea prædikede. Ja, meget i affaldsloven hører hjemme i småt brændbart på genbrugspladsen.

Kun ti ud af landets 98 kommuner lever op til intentionerne. Ydermere nægter samtlige kommuner på Fyn ifølge Jyllands-Posten at gennemføre en central del af loven – at borgerne skal sortere plastikaffald og drikkekartoner. Det kan maskiner på sorteringsanlæg nemlig gøre langt mere effektivt.

Tja, det er præcis, hvad alle affaldseksperter pegede på efter det føromtalte pressemøde.

Affaldsloven er blot ét eksempel på S-regeringens forløjede klima- og miljøpolitik. Et andet: Efter to år ved magten har regeringen stadig ikke taget sig sammen til at gribe ind over for landbruget, der er en af de helt store klima- og miljøsyndere.

Til gengæld har regeringen for nylig fået gennemført en kulsort transportplan, der de næste godt ti år vil forvandle endnu mere af det danske landskab til et asfalteret og forurenende støjhelvede.

Som bekendt har FN udsendt en yderst alarmerende klimarapport. Ikke desto mindre fastholder regeringen ivrigt sekunderet af støttepartiet SF, at beskæftigelsen er vigtigere end klimaet. Som det siges: først rød, så grøn.

Så tror pokker, at det ser så sort ud.