Smid dem ud

VAR DET en for voldsom reaktion, da udenrigsminister Jeppe Kofod (S) indkaldte ambassadørerne fra Saudi-Arabien og Iran til en kammeratlig samtale efter sigtelserne mod fire påståede spioner med forbindelse til de to lande?

SVARET ER nej. Spørgsmålet er snarere, om ikke Kofod skulle have sendt ambassadørerne hjem til Mellemøsten med et ordentlig los i bagdelen? Det havde de fortjent, og det havde været et klart signal til regimerne i Riyadh og Teheran. I skal ikke udkæmpe jeres krige på dansk jord.

TRE LEDERE fra bevægelsen ASMLA, som på vegne af Saudi-Arabien kæmper for en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran, har længe været under dansk politibeskyttelse.

NU VISER det sig åbenbart, at de har spioneret i Danmark på vegne af det brutale styre i Saudi-Arabien. De tre mænd med bopæl i Ringsted sidder nu bag tremmer.

DEN FJERDE sigtede i sagen befinder sig et sted i udlandet, men er anholdt in absentia. Han er agent i en iransk efterretningstjeneste og er sigtet for spionage i Danmark og for medvirken til forsøg på manddrab. På – må man formode – en af de tre ASMLA-ledere fra Ringsted.

I FORVEJEN er en 40-årig mand med norsk-iransk baggrund fængslet og sigtet for at have medvirket til at forberede samme drabsforsøg.

DET ER ikke første gang, at fremmede magter fører politiske kampe i i Danmark. Vi har tidligere set, hvordan Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har ladet sine folk spionere mod eksiltyrkere og politiske modstandere. Han har ligefrem oprettet stikkerlinjer her til lands.

VI HAR også været vidner til, at mellemøstlige stater finansierer moské-byggerier i Danmark. Moskéer, hvorfra formørkede imamer tordner mod vestlig kultur og samtidig propaganderer for undertrykkende regimer.

DET FOREGÅR ikke alene i Danmark. Billedet er det samme i en række andre EU-lande. Således anholdt politiet i Holland mandag – samtidig med aktionen i Danmark – et medlem af ASMLA og sigtede ham for spionage.

HER ER således en fælles opgave for EU – et opgør med regimer, som ikke skal have lov til at føre deres krige på fremmed jord. Og her er det hårdt mod hårdt.

VI HAR set, hvor langt Saudi-Arabien er parat til at gå. Beviset fik vi senest i 2018, hvor landets agenter dræbte og parterede journalisten Jamal Kha-shoggi i Istanbul.

EN RØFFEL til ambassadører er kun et forsigtigt skridt. Jeppe Kofod og regeringen bliver nødt til at erkende, at der skal skarpere lud til så skurvede hoveder.