Snakkelaget vokser

DET MÅ VÆRE verdensrekord. Vi taler en stigning i ansættelse af kommunikationsfolk på 2431 procent på 11 år.

Danmarks skatteministerium havde seks årsværk i 2011 tilknyttet enten Dansk Journalistforbund eller Kommunikation og Sprog. Ifølge mediet NB Økonomi er tallet vokset til 151,9 årsværk i 2022 – hvilket altså ifølge mediet er – vi gentager med tilbageholdt åndedræt: 2431 procent!

Og det går samme vej andre steder i stat og kommuner.

Den danske stat har de seneste 11 år i det hele taget øget antallet af kommunikationstyper med 70 procent.

DET ER FORBLØFFENDE tal. Ikke mindst al den stund, at velfærdssamfundet for den almindelige borger, som vi skrev forleden, for det meste forekommer ubemandet – fra borgerservice over diverse biblioteker til De Danske Statsbaners informations-luger.

Man tør næsten ikke tænke tanken. Men hvad nu hvis man fremskrev stigningen i antallet af kommunikationsfolk eksponentielt (det kan vel ikke udelukkes, at Skatteministeriet har gjort netop dette og fulgt facit).

Vi må simpelthen være på vej ind i en ny tid. Tiden, hvor den kommunikerende klasse træder i karakter og forklarer og oplyser verden. Hvilket en dag vil føre frem til, at kommunikationsfolk er så udbredte, at det faktisk er en befolkningsgruppe.

SIDDER DER NOGLE borgere derude og tænker, at det er besværligt at komme igennem til myndighederne, ja, måske endda vanskeligt at forstå den hjemmeside, som et dusin kommunikationsfolk har klippe-klistret, aner vi også, hvilken 'løsning' det afstedkommer.

For hvis ikke det nogen steder fremgår, hvorfor skraldebilen er udeblevet, Sundhed.dk er gået ned, eller hvilken styrelse der kan forklare moms i forbindelse med bowlingklubbens basar, så er der jo ikke kommunikationsfolk nok.

Så er det vel ikke færre, men derimod flere kommunikationsfolk, der skal til. Kan vi så ikke finde pengene et andet sted? Ingen skal føle, at de sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål. Så længe der ikke opstår en kommunikationsbrist et sted og dermed kedelige misforståelser, så er sammenhængskraften intakt.

AL IRONI TIL SIDE - vi må erklære os enige med NB Økonomi, der skriver: ’Tallene er særligt opsigtsvækkende, fordi statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) gik til valg på, 'at det meget vel kunne være, at kommunikationsuddannede skulle se sig om efter noget andet' at lave.

Ja, nogle skulle endda sættes til ’at vaske de ældre’, som Mette Frederiksen kommunikerede, da hun præsenterede ’Danmark kan mere III’.

Ekstra Bladet må hermed konkludere, at det alt sammen – verdensrekord i antal kommunikationsfolk, statsministerens erklæringer med mere – er udenomssnak. Og den slags kræver åbenbart en hær nu om dage.