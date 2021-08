Snerper på krigsstien

FOTOS AF Pernille Vermund i Berlingske har fået snerperne til at gungre ud over stepperne.

HUN SES flydende i Øresund, iført rød kjole og udslået hår.

FØJ! HVIS hun vil tale politik, skal det åbenbart foregå på land, i tørt tøj. Ellers er hun 'realityagtig’ og hamrende useriøs, fremgår det af kritikken på alle platforme. Hendes seksualisering overskygger, hvad hun vil sige, fremgår det af fordømmelsen. Koret lyder som et replay fra Indre Mission og ’Fiskerne’ ...

VERMUNDS FORSØG på at ’fremme sine budskaber ved at bruge sin krop’ har ikke engang succes, håner en kritiker i Politiken.

DETTE ER så lodret forkert. Der er ikke det medie, der ikke har skrevet stolper op og ned om Vermunds provokerende budskaber om at nedlægge 100.000 offentlige jobs, sætte skatten ned, lukke DR osv., som hun fremlagde over de mange sider i Berlingske ledsaget af billedserien. Hun scorer tværtimod igen-igen tårnhøjt på at få sit budskab ud over rampen. Det er måske dét og det inde i kjolen, der også vækker misundelse?

EN NY puritanisme er væltet ind over vor ellers så frisindede nation. Tænk bare på de to unge piger, der for nylig fik ballade, fordi de solede topløse på deres egen altan.

HVORFOR IKKE også fotografere Lars Løkke, stående i ’en dampende skovsø, iklædt dyngvåd T-shirt’, lyder en sarkastisk kommentar. Ikke at synet vil chokere vælgerne, gætter vi på. De fleste har allerede Løkkes tætsiddende lycrasæt fra cykelturene på nethinden. Og skal Søren Pape ikke optræde i speedos, næste gang den konservative leder udlægger forskellen på de konservative og Venstre, lyder et andet nedladende forslag.

OG?! DET er vel op til Pape og hans vælgere? Politikerne kan optræde i kilt og sækkepibe, bikini, skidragt, havfruehale, klaphat eller hvilken mundering, de har lyst til.

FÆLLES FOR forargelsen er desværre også en arrogant forestilling om borgernes bundløse naivitet. Man tror ikke, folk selv kan lægge til og fra ved egen hjælp. De skal beskyttes af bedrevidende puritanere, for vi magter ikke både at se en livsglad blondine i vandkanten og samtidig læse hendes politiske forslag.

BERLINGSKE FORKLARER, at fotoserien skulle fortælle noget om frihed, hvad der er den røde tråd i Vermunds oplæg. I øvrigt er hun ikke den første kendte person, der er fotograferet fuldt påklædt i noget vand. Men ligesom med Thorning er der åbenbart noget ved smarte, kvindelige politikere, der får en del til at se rødt.

VERMUND NÆVNER selv i en kommentar, at hvis man ikke kan se et foto af en kvinde i en rød kjole i vandet om sommeren uden at miste fokus, skulle man overveje selv at tage en opfriskende tur i havet. Et godt råd!