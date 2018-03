EN STORKONFLIKT på det offentlige arbejdsmarked rykker nærmere og nærmere.

Parterne står så langt fra hinanden, at det er op til forligsmanden Mette Christensen at få enderne til at mødes.

MENS DE FAGLIGE organisationer for medarbejdere i stat, kommuner og regioner ruster sig til opgøret, så er mange af de offentligt ansatte, som står uden for den traditionelle fagbevægelse, i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, meddeler Ritzau.

Der er travlt ved telefonerne hos de gule fagforeninger i disse dage.

TAG F.EKS. Kristelig Fagbevægelse (Krifa). Omkring 25.000 af medlemmerne er offentligt ansatte, og her lyder parolen:

I kan ikke strejke, og I kan ikke blive lockoutet. Men det overenskomstresultat, der nu bliver forhandlet, vil også gælde for jer.

DE GULE fagforeninger bidrager altså ikke på nogen måde til aftalesystemet på arbejdsmarkedet, men de vil gerne høste fordelene af lønstigninger og andre goder, der er et resultat af dette system.

KONSTRUKTIONEN har betydet, at de har kunnet lokke mange ved at tilbyde lave kontingenter, da der ikke er udgifter til strejkekasser eller faglige sekretærer, som kan bistå med råd og dåd til det enkelte medlem.

De gule vil gerne nyde, men ikke yde.

VI HAR OFTE kritiseret den traditionelle fagbevægelse for at være gumpetung og ude af trit med medlemmerne, vi er imod fagforeningstvang, og vi har flere gange afsløret pamperi i de centrale organer.

VI HAR OGSÅ kritiseret, at en del af kontingentet bruges til at støtte bestemte politiske partier med, hovedsageligt Socialdemokratiet. På samme måde som arbejdsgivernes organisationer giver penge til borgerlige partier. Men vi anerkender fagbevægelsens betydning for velfærdssamfundet.

UDEN FASTE spilleregler, som definerer forholdet mellem ansatte og arbejdsgivere og medvirker til at skabe ordnede forhold på den enkelte arbejdsplads, vil der opstå et ragnarok på arbejdsmarkedet, hvor jungleloven så får lov at gælde.

KRIFA og andre gule fagforeninger lever højt på andres indsats og nægter at bidrage til at skabe resultaterne.

De er snyltere.