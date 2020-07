Socialdemokratiets våde fodbold-drøm

Kulturminister Joy Mogensen lød næsten begejstret over, at pokalfinalen onsdag aften udviklede sig til en skandale, hvor AaB-fans ikke kunne holde afstand

Hvor heldig kan man være, når man nu som regeringen mener, at det er alt for tidligt at åbne fodboldkampe for det brede publikum?

En flok AaB-tåber holdt ikke afstand under pokalfinalen onsdag aften. Kampen blev afbrudt, og de forlod stadion og kom op at slås med politiet. Uden for stadion blev de anholdt og sat tæt sammen i futtog af politiet. Hvilket man godt kan undre sig over, når deres forbrydelse handlede om ikke at holde afstand.

Kulturminister Joy Mogensen, der formentlig var til sin første fodboldkamp, kaldte det ’brandærgerligt’, men lød nærmest begejstret.

For hændelsen giver nye muligheder i det socialdemokratiske drømmescenarie: Indgriben i vores personlige frihed.

Oppositionen havde ellers lige mandet sig op og for første gang tvunget socialdemokraterne og deres endnu mere forsigtige venner på venstrefløjen til at droppe detailstyringen af vores liv ned i mindste detalje. Allerede til weekendens Superliga-kampe skulle der åbnes for det brede publikum.

Nu er alle ’chokerede’ over AaB-fansene. Så mon ikke det lykkes regeringen at få fodbolden lukket ned igen og komme tilbage på sporet, hvor vi stadig skal være dødsensangste for corona og fortsat holde en helt unaturlig afstand hele sommeren og være bange for at komme for tæt på vore medmennesker. Også selvom smittetrykket efter åbningen er lige så lavt som under nedlukningen, og hospitalerne er tømt for coronapatienter.

Men der er stemmer i frygten, også selvom logikken for længst er forsvundet.

15.000 må godt samles til Black Lives Matter-demonstration, men kun 500 må gå til fodbold. 15.000 til en fodboldkamp i Parken kan sagtens stå med god afstand - det kunne man ikke til demonstrationen.

I den socialdemokratiske bevægelse er alle lige, men nogle er, som det fremgår, altid mere lige end andre.

Jeg er hamrende træt af det socialdemokratiske formynder-samfund. Ikke mindst fordi det ikke mere handler om sundhed. Var det tilfældet, var tusindvis blevet coronasmittet, da de gik skulder ved skulder, blev skubbet ind i hinanden og råbte slagord ind i hovedet på hverandre til Black Lives Matters-demonstrationen.

Ti demonstranter og to pårørende blev smittede ifølge Styrelsen for Patientsikkerheds opgørelse. Det står dog ikke klart, om smitten fandt sted ved demonstrationen.

Joy Mogensen har stået hårdt på ikke at lukke fuldt op for stadioner. Onsdagens pokalfinale kan være vand på ministerens mølle.

