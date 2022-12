Søren er ren, siger Søren

HVORFOR? Det er det gode spørgsmål. Hvorfor er det så magtpåliggende for Folketingets nyslåede formand, Søren Gade, at beholde et bijob som bestyrelsesformand i Esbjerg Havn, når han allerede får godt 1,7 mio. kr. i årsløn?

Allerede her aner vi, at læseren spørger, hvorvidt det er et seriøst spørgsmål fra Ekstra Bladet på lederplads.

Enhver idiot kan jo regne svaret ud: Flere penge.

VI ER ENIGE, og vi undskylder os således med, at det ofte er de enfoldige spørgsmål, der giver de indlysende og gode svar.

Vi kan i dagens avis konstatere, at Søren Gade ikke selv har noget godt svar. Havde Folketingets formand sagt ’jamen, jeg får samme løn som statsministeren, cirka 1,7 millioner kroner om året, og med cirka 300.000 kr. oveni fra Esbjerg Havn får man sådan et dejligt rundt og passende tal’, ja, så havde vi næsten respekt.

MEN SØREN GADE svarer, at han er ren. At han ikke er ’drevet af penge’. Esbjerg Havn er dertil en særlig havn. En Nato-havn, en kommunal havn, ikke en kommerciel havn. Og Gade kommer tidligst i habilitetsproblemer, når solen er brændt ud.

Vi holder øje med såvel Gade som solen.

FOLKETINGETS formand mener, at han tidligere har bevist, at han gjort af et særligt ubestikkeligt og moralsk materiale.

Da han i sin tid stoppede som forsvarsminister, fik han tilbudt job i forsvarsindustrien til pænt over en halv million kroner, oplyser han. Men han modstod fristelsen.

– Og det er ikke bare noget, jeg finder på til lejligheden. Jeg er ikke idiot. Jeg kan sagtens se, når noget kan give problemer, lyder det fra Gade.

TILLAD OS at påpege, at der har været mange politikere før Gade, der også har ment sig i stand til at ’se, når noget (med habilitet, red.) kan give problemer’, og hvor det skete alligevel.

Og tillad os ydermere at fremhæve, at Søren Gade i sidste uge mente, at han skal beholde sin bestyrelsespost, fordi han som Folketingets formand bør være i ’berøring med livet, som det leves uden for Christiansborg.’

– Det er den væsentligste årsag til, at jeg ønsker at bevare nogle hverv, sagde Søren Gade til Jyllands-Posten.

SØREN GADE har altså, som det fremgår, varierende svar på hvorfor. Og ingen af dem er gode. Hvorefter det mest nærliggende – som nævnes i indledningen på denne leder – stadig trænger sig på.

Og herefter har vi så et opfølgende spørgsmål: Hvorfor ikke bare udrydde al tvivl om renhed og på Christiansborg vedtage, at når man er formand for Folketinget, må man ikke være andet end formand for Folketinget? Så er det alt sammen idiotsikret.