Søren Papes nationalbrøler

INGEN KAN længere huske, hvad der er konservativ politik. Og det ved Det Konservative Folkeparti godt. Efter en længere periode i flyverskjul på grund af formand Papes selvdetonation og efterfølgende nedsmeltning er partiet derfor kravlet op i lyset for at markere sin politiske berettigelse:

I Danmark må man kun flage med Dannebrog, i alle andre tilfælde skal man have tilladelse, lyder Søren Pape og kompagnis nye kampagne derfor. Men det er et uheldigt kampagnevalg.

FLERE VIL nok spørge: Har vi ikke allerede en flaglov, der siger sådan? Og jo, det havde vi sandt nok indtil for nylig. Eller i hvert fald en bekendtgørelse fra 1915. Men så besluttede Højesteret for nylig, at den slags nationalistisk tvang hører til Første Verdenskrig og ikke til et moderne demokrati.

En sag om flagning med Stars & Stripes faldt således endeligt ud til fordel for den flagende. I et frit land må man flage med, hvad man vil, om så det er mormor Odas underbenklæder.

VI SKAL skåne læserne for vittigheder i anledning af, at de konservative gerne vil tilbage til Første Verdenskrig. Til gengæld kunne partiet måske have sikret sig, at man i kampagnematerialet faktisk afbildede Dannebrog og ikke flaget for det forhenværende hertugdømme Savoyen, der lå i den vestlige del af Alperne – her sidder det hvide kors i midten, det gør det ikke på Dannebrog. Men bevares, de konservative har undskyldt. Sikkert forgræmmede over en sådan national brøler, når de nu endelig havde taget mod til sig og rakt fingeren i vejret.

Vi må imidlertid gøre tidligere justitsminister Søren Pape og hans parti opmærksom på, at det sjældent er en god idé at vedtage love, der er tæt på umulige at overholde. Med mindre de konservative vil udkommandere halvdelen af politistyrken til at kontrollere landets flagstænger. Og til at flå det ukrainske flag ned fra altaner samt hvert år kæmpe med tre fjerdedele af deltagerne i pride om disses regnbueflag. Og lov og orden-partiet ønsker vel ikke, at opklaring af andre forbrydelser forsømmes?

VI SKAL HELLER ikke undlade at nævne, at det inden Højesterets afgørelse længe havde været tilladt at flage med såvel de andre nordiske landes flag som EU- og FN-flagene. Og endelig må vi henvise til vores demokratis frihedsrettigheder. Som grundlovens paragraf 77 siger: ’Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker’. Ytringsfriheden gælder også på flagstang. Og det manglede da bare.

Vi skal ikke bestemme, hvad de konservative foretager sig. Men det forekommer os, at de er kommet lidt for tidligt frem. Lidt ligesom at blive fanget i dåseskjul, inden man overhovedet er nået i nærheden af dåsen.