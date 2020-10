Sofies bullshit

De radikales leder indrømmede i går endnu en løgn: Jo, hun har rent faktisk talt med Ida Auken om Morten Østergaards pinlige adfærd over for kvinder.

Efter næsten en hel uge på formandsposten med meget høj personlig cigarføring – selvom hun gradvist har måttet indrømme at have løjet flere gange om sin viden om krænkelser – lavede Sofie Carsten Nielsen endnu en katastrofevending. Denne gang i forhold til anklagerne fra Ida Auken.

Ida Auken er ellers i den grad svinet til som utroværdig og partiskadelig af Sofie Carsten Nielsen. Retræten kom i en skriftlig kommentar via Ritzau. Her indrømmede Sofie Carsten Nielsen omsider, at hun har talt med Auken om Morten Østergaards pinlige adfærd. Og hun skrev i øvrigt videre, at det ’hverken er mit eller andres ansvar, at Morten kunne blive fuld eller pinlig til fester’. Nå, hvem skulle partifællerne så bede om hjælp – julemanden?

Hun afslørede samtidig, at hun personligt har givet Morten Østergaard flere opsange – og opfordret ham til at rette op på sin pinlige adfærd. Jamen hvad skulle al det indledende bullshit så til for i den forgangne uge? Det er jo åbenbart løgn på løgn på løgn ...

I dagevis har vi hidtil hørt Sofie Carsten Nielsen himle op om, at hun ’helt ærligt ikke forstod, hvad Ida Aukens opslag på Facebook handlede om’. At Sofie Carsten Nielsen skulle ’have siddet på en viden’, var simpelthen ikke rigtigt.

Det var det så. Efterhånden fik hun gejlet lokalformænd og hovedbestyrelsen op til også at punke Ida Auken for at skabe splittelse, fnidder, partiskadelig virksomhed og undergravning af en ny, uskyldig formand. Ja, Sofie Carsten Nielsen havde personligt meget svært ved at se for sig, at Ida Auken kunne fortsætte i folketingsgruppen, lod hun forstå ...

Men det er jo det rene, galopperende skizofreni. Det er jo Morten Østergaards krænkelser, der har skadet partiet. Ikke Ida Auken. Det er Sofie Carsten Nielsens hykleri og mørklægning af sexisme i partiet, der yderligere har bombet Radikale Venstres troværdighed til smadder.

Hvordan kan Sofie Carsten Nielsen få vendt årsagen til al balladen i den grad på hovedet? Det virker stupidt, manipulerende og infamt. Retræten blev presset frem af Politikens kritik på lederplads af hendes elendige ledelse: Hun har sat personlige relationer over partiet og svigtet kampen mod sexisme.

Dertil kom også, at Martin Lidegaard anklagede Sofie Carsten Nielsen for ikke at have grebet ind for lang tid siden mod Morten Østergaard. Forude venter et gruppemøde på søndag. Så får vi se, hvis fremtid i partiet ’det er svært at se for sig’.