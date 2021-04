Sort politik

DER ER efterhånden ikke tal på de benspænd, S-regeringen laver for at forhindre en effektiv klima- og miljøpolitik.

NÆVNT I FLÆNG: Den indædte modstand mod en CO2-afgift, som alle på nær klimaminister Dan Jørgensen ved er det mest effektive værktøj til at reducere udslippet af skadelige drivhusgasser. Tag finansminister Nicolai Wammens manipulerende CO2-priser, som gør mange grønne investeringer urentable. Eller hvad med fødevareminister Rasmus Prehns drøvtyggende tøven med at få styr på landbrugets kolossale forurening.

VI KUNNE blive ved, men stopper med et mindre kendt eksempel, der dog er ganske illustrerende for regeringens forløjethed: En trængselsafgift for biler i storbyer.

FORHISTORIEN kort: Regeringens trafik-eksperter i den såkaldte Eldrup-kommission barslede for snart to måneder siden med en rapport, der argumenterer for en aktiv satsning på elbiler. Rapporten anbefaler også, at bilister skal betale en afgift, når de kører på vejene i hovedstaden.

AFGIFTEN blev straks kørt over af transportminister Benny Engelbrecht: ’Regeringen vil gerne bekæmpe trængsel, men vi vil ikke bekæmpe mobilitet.’

SIDEN HAR medlemmer af kommissionen efterlyst en debat om trængselsafgiften, der effektivt vil reducere trafikken og dermed resultere i renere luft, færre uheld og mindre støj.

DEN DEBAT kan eksperterne kigge i vejviseren efter, hvis det står til Socialdemokratiets transportordfører, Thomas Jensen.

TIL NYHEDSMEDIET Altinget siger han, at han end ikke gider tale om en trængselsafgift og gentager transportministerens ord: ’Regeringen vil gerne bekæmpe trængsel, men vi vil ikke bekæmpe mobilitet.’

UDTALELSEN er åbenlyst forvrøvlet alene af den grund, at en afgift lige præcis vil øge mobiliteten. Udtalelsen afslører regeringens modstand mod det fornuftige økonomiske princip, at vi hver især betaler for vores forbrug – i denne sammenhæng den belastning, vi påfører miljø og klima.

SÅ LÆNGE regeringen spænder ben for beslutninger, der på den korte bane kan være upopulære, koster det på klima- og miljøkontoen. Regningen for den sorte politik kommer kommende generationer til at betale.