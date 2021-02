Sorte udsigter

DET mest positive ved weekendens Men In Black-demonstration i Aarhus var, at den forløb relativt fredeligt. For som det fremgik af Ekstra Bladet i går, er det svært at blive klog på, at hvad denne sortklædte protestgruppe i grunden vil.

DEN gennemgående coronaparole ’Frihed for Danmark – vi har fået nok’ tilsat kanonslag og romerlys larmer mere, end den forklarer. Hvad er det for en frihed, de ønsker? Friheden til at smitte andre med corona? Og hvad med de smittedes frihed?

DE fleste af de få demonstranter, der vil udtale sig, bruger formuleringer kendt fra den amerikanske QAnon-bevægelse; at coronaen er ufarlig, at der er tale om en international konspiration, som rigmænd og banker står bag for at score kassen og så videre.

DET hjernedøde sludder og vrøvl skal de have lov til at mene. Men det paranoide nonsens overdøver og skygger for den berettigede kritik, der kan rettes mod S-regeringens tænkning og metoder bag den førte coronapolitik.

RAPPORTEN om den første nedlukning af Danmark for snart et år siden bekræfter et hårrejsende socialdemokratisk enevælde.

ET ER, at Statsministeriet med departementschef Barbara Bertelsen i front blev omdannet til en førerbunker. Det kan sagtens forsvares politisk.

MEN Moder Mette løj for befolkningen.

Hun kørte sundhedsmyndighederne over og brugte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostøm, som gidsel til at legitimere de meget omfattende restriktioner.

OM de var nødvendige for at dæmme op for coronaen – eller om mindre kunne have gjort det – finder vi i sagens natur aldrig ud af. Det kritisable er, at Mette & co. traf de vidtrækkende beslutninger bag lukkede døre uden at inddrage Folketinget.

AT denne magtfuldkommenhed er en del af Socialdemokratiets dna, afsløres også i regeringens forslag fra efteråret til ny epidemilov, hvori blandt andet nævnes tvangsmedicinering af borgere. De formynderiske tiltag har de øvrige partier nu pillet ud.

ISÆR i krisesituationer som f.eks. coronapandemien er det afgørende med demokratisk kontrol med magthavernes beslutninger. Corona-rapporten fastslår, at Offentlighedsloven ikke sikrer denne åbenhed, og anbefaler derfor loven revideret.

VENSTRE og Socialdemokratiet har tidligere afvist ændringer. Og regeringen nægter at udtale sig om rapportens forslag. Så der er sorte udsigter. Dét bør vi alle demonstrere imod.