Spionen der kom hjem til kulden

I DET LUKKEDE fængsel Enner Mark ved Horsens bliver to mystiske mænd lukket ind 7. september 2021. De underskriver sig som ’Frederik’ og ’Mads’.

De skal besøge en indsat ved navn Ahmed Samsam. Selvom det er et topsikret fængsel, får de to mænd lov til kun at opgive deres fornavne, som viser sig at være opdigtede. ’Mads’ og ’Frederik’ forsøger herefter at aflevere 10.000 kroner i kontanter til fangen. Det har Berlingske dokumenteret.

SANDSYNLIGVIS er de to mænd agenter og kildeførere i det danske efterretningsvæsen, der desperat forsøgte at lukke en betændt sag.

For fangen, Ahmed Samsam, har en spansk domstols ord for, at han er terrorist. Men han har også været agent i den danske efterretningstjeneste. En oplysning, som er blevet udførligt beskrevet i en række medier, men som efterretningstjenesten aldrig har verificeret.

SAGENS KERNE er derfor: Lod det danske efterretningstjeneste deres egen tidligere agent, der havde sat livet på spil for sit fædreland, blive dømt på et forkert grundland?

Ahmed Samsam udviklede tidligt en kriminel løbebane i Danmark.

Men i 2012 rejste han til familiens hjemland, Syrien, for at bekæmpe diktatoren al-Assad. Samme år mødte DR’s mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard den unge kriminelle mand og fortalte hans historie.

DET TV-INDSLAG SÅ to agenter fra PET angiveligt og hvervede derefter Samsam, der i årene fra 2012 til 2015 var agent for både PET og FE, hvor han leverede oplysninger om jihadister i Syrien.

DA AHMED SAMSAM under en ferie i Málaga i 2017 blev anholdt, troede de spanske myndighederne ikke på hans forklaring om, at han i virkeligheden havde været agent for de danske efterretningstjenester. Og han blev idømt otte års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat og fik stemplet terrorist. Siden kom han i 2020 hjem til kulden og afsoner nu i Danmark.

SAGEN ER DYBT betændt og principiel og bør naturligvis belyses til bunds.

Men den nye regering nægter at lade en kommission undersøge sagen. Før valget tegnede der sig ellers et flertal for en undersøgelse.

TIDLIGERE forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har til B.T. udtalt, at der efter hans opfattelse foregik et ’abekastningsspil’, hvor PET og FE skubbede problemet Samsam rundt mellem sig.

DET ER DYBT beskæmmende, hvis Danmark har ladt en af nationens agenter i stikken og med åbne øjne og lukket mund ladet et justitsmords finde sted. Efterretningstjenesterne gemmer sig bag deres altid latente påberåbelse af dyb hemmelighed.

Men denne ildelugtende sag bør endevendes for retssikkerhedens skyld.