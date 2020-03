Spørg ikke hvad dit land ...

FOLK ARBEJDER hjemme. Eller nogle gør. Og mange deler denne her på de sociale medier: ' Your grandparents were called to war. You have been called to sit on your couch. You can do this!' På nettet deler danskere tit ting på engelsk, fordi de bilder sig ind, at det forlener deres opdatering med et vist udsyn. 'So true', 'spot on', 'bulls eye', skriver de.

MEN HVAD MED sygeplejersken, lægen, sosu'en, skraldemanden, håndværkeren eller alle de små næringsdrivende eller selvstændige, der muligvis lige nu ser et livs anstrengelser gå tabt? Hvad med de arbejdsliv, der ikke kan udføres fra en sofa? Måske bør du, kære læser, hvis du er en af dem, der ' arbejder hjemme', stille dig selv følgende spørgsmål:

ER DIN ARBEJDSTID blevet nærmest ikke eksisterende uden møder? Er det gået op for dig, at de møder, du og dine kolleger før har brugt timevis på, kan klares med en enkelt fælles mail? Har du pludselig svært ved at gå op i en ny strategiplan? Og har din familie slet ingen idé om, hvad projektledelse er, eller nægter de at anerkende din frustration over ikke at kunne mødes ansigt til ansigt med forandringskonsulenten?

I bekræftende fald: Du har et pseudoarbejde. Og tillykke med det. I er en del i Danmark af din slags og er måske nogle af dem, der lige nu er mest trygge i ansættelsen.

MEN ULIGHEDEN I, at det ikke er tastatur-tristesser som dig - eller for den sags skyld skribenten bag denne leder - hvis tilværelse er udsat, er måske værd at tænke over. Om ikke andet så i et par minutter inden næste beklagende opdatering fra sofaen på de sociale medier.

En ung læge, Emily Cathrine Wenande, der er turnuslæge på Amager Hospital og behandler patienter med mulig coronasmitte, skrev forleden på Facebook: ' Dette land bragte mig sikkert ind i denne verden, betalte for mine vaccinationer, fik mig gennem en frygt for brystkræft, finansierede hele mit medicinstudie og gav mig lige muligheder i alle situationer.

Gratis.' Og den unge læge konkluderede: ' It's paybacktime.'

I SÅ FALD MÅ man gerne tale engelsk (også når man faktisk er amerikaner). Og når man så enkelt og klart redegør for, hvad bedsteforældre gjorde for os, der kom efter, og hvorfor vi er forpligtede til mere end at jamre på sofaen med præfabrikeret ironi.

Er du ikke læge eller har et andet rigtigt arbejde, så find selv ud af, hvad gavn du kan gøre. Helst for andre end dig selv.

