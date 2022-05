Spørge-Mette

DER FINDES INGEN god grund til, at Mette Frederiksen er begyndt at beflitte sig med journalistik.

Hendes debut som sniksnakkede podcastvært i ’Statsministeren spørger’ dumper bravt. Vi taler bovlam samtale under dække af at skulle være et tankemæssigt frirum med plads til fordybelse.

Men selv hvis den havde været interessant og syleskarp, ville det være en dårlig idé og noget rod.

STATSMINISTEREN understreger det selv i sin første samtale med Informations chefredaktør Rune Lykkeberg: Europa brænder, Ukraine-krigen har forandret verden. Så hvorfor vælger statsministeren at forlade roret under krigen for at finde tid til en række samtaler? Og med folk, der ’inspirerer hende’, men reelt bliver halehæng til hendes lårtykke selviscenesættelse?

’I den her podcast håber jeg, der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat,’ formulerer statsministeren sit fromme håb i begyndelsen af podcasten. Den egentlige årsag er naturligvis den forestående valgkamp. Fru Frederiksen skal gøres vælger-lækker igen. Men bagved spørger en langt mere alvorlig demokratisk tendens.

METTE FREDERIKSENS mediemodus operandi har i årevis været; aviser, TV og radio er pisseirriterende, altid en sten i S-skoen, de levner ikke plads til fordybelse eller tvivl, derfor må vi omgå dem og undgå de evigt inkvisitoriske spørgsmål. Hvad gør man så?

Jo, Socialdemokratiet udgiver deres eget medie Pio, Mette Frederiksen styrer sit eget makrel-medie på Instagram, hvor hun plejer illusionen om almindelighed og tilgængelighed hos sine 391.000 følgere med vinduespudsning og bagefotos.

Og nu har vi så i tilgift en podcast, som socialdemokraterne siger, de betaler – i lønligt håb om at styre udenom naturlig kritik af, at skatteyderne betaler for det statsministerielle spin. Lad mig minde om, at skatteyderne finansierer en væsentlig del af Socialdemokratiet via partistøtte og dermed indirekte betaler for det skamløse spinshow.

SÅ SNART DEN åbenlyse kritik af Mettes podcast-show begyndte at tikke ind, gik de sure Socialdemokrater til modangreb.

’Man skal altså virkelig ville det for at se det her som et anslag mod medierne,’ lød eksempelvis forsvaret fra partiets medieordfører.

TAK, MEN FOR Ekstra Bladet er det ikke ’et anslag mod medierne’. Det er et anslag mod den demokratiske samtale, som statsministeren hævder at ville fremme. For når statsministeren indtager rollen som floskuløs udspørger i stedet for at blive stillet til ansvar som magthaver, slipper hun for de mange kritiske spørgsmål, der trænger sig på.

Hvad bliver det næste? Et tv-koncept på YouTube, hvor Mette byder velkommen til udvalgte gæster i Marienborgs have og under en spadseretur blandt roserne fortæller om Socialdemokratiets historie?

Nej vel?