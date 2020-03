Sportens arrogance

MED CORONAENS fortsatte og eksplosive spredning hviler der et voksende ansvar på sportens ledere. Der er intet, der samler masserne som de store sportsbegivenheder, og de står nærmest i kø de kommende måneder med blandt andet Champions League, fodbold-EM og OL i Tokyo.

DESVÆRRE tyder meget på, at idrættens præsidenter ikke fatter omfanget af coronaepidemien. På UEFA’s kongres i sidste uge i Amsterdam sagde organisationens præsident, Aleksander Ceferin, at panikken omkring coronaen er værre end selve virussen. Så arrogant har man ikke lov til at være.

BEDRE BLEV det ikke, da FIFA’s præsident, Gianni Infantino, fik ordet på kongressen. Han havde da hørt om coronaen, men i stedet for at advare opfordrede han de nationale myndigheder til ikke at gå i panik. Tak for ingenting.

OG FOR AT det ikke skal være løgn, valgte præsidenten for den Internationale Olympiske Komité, Thomas Bach, på samme tid at sende en melding ud om OL i Tokyo. Lege som efter planen begynder midt i juli. Thomas Bach havde samlet sin eksekutivkomité til et møde i Lausanne i Schweiz, og efterfølgende udtalte han nærmest stolt, at ordene aflysning eller udsættelse overhovedet ikke var blevet nævnt på mødet.

SPORTENS ledere vil med vold og magt ikke se virkeligheden i øjnene. Blindt beskytter de deres egne milliardforretninger, men sport og idræt må aldrig blive på bekostning af menneskeliv. Coronaen er ikke til at spøge med.

SPØRG BARE Italiens sportsminister, som har taget konsekvensen og aflyst alle idrætsarrangementer, herunder kampene i den italienske liga. Men UEFA følger ikke trop. Derfor spiller Inter i morgen Europa League-kamp hjemme i Milano, som stort set er epicenteret for coronaen i Europa. Inter spiller ganske vist for tomme tribuner, men så kommer der da penge hjem fra tv-rettighederne.

ET ANDET eksempel på vankelmodigheden i UEFA-land er, at en række kampe i både Champions League og Europa League i denne uge afvikles for tomme tribuner. Men i aftes spillede Leipzig og Tottenham for fulde huse i den store tyske by.

UEFA HAR ingen klar linje eller politik. Da journalisterne på kongressen i sidste uge spurgte Aleksander Ceferin, om UEFA har en plan B i forbindelse med sommerens EM, som skal spilles i 12 byer i 12 forskellige lande og med åbningskamp 12. juni – af alle steder i Rom – svarede han udelukkende med en række floskler.

HVIS coronavirussen spreder sig i det øvrige Europa, som vi har set det i Italien, er det vanskeligt at tro, at denne måneds opvarmningskampe til EM bliver gennemført. Og EM kan også komme i fare. Men UEFA-præsidenten fejede den slags overvejelser af bordet med et: ’Lad os nu være positive.’

DET ER i krisesituationer, man ser, hvilket stof ledere er lavet af. Den internationale idrætsverdens tre absolutte topchefer er tilsyneladende lavet af blødt wienerbrød.