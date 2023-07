Stå fast og hold mund

Diplomaters fornemmeste opgave er somme tider at holde mund, og det gælder i den grad også for diplomaternes øverste chef, udenrigsministeren. Desværre er vores nuværende mand på posten, Lars Løkke Rasmussen (M), ikke ret god til at holde mund.

Det skulle han tage at øve sig på, før han igen beskæftiger sig med den epidemi af koranafbrændinger, Danmark og Sverige har oplevet det seneste halve års tid. Det begyndte med, at Rasmus Paludan brændte en koran af i Stockholm. Det inspirerede andre, og undervejs blev der også sat ild til et par bibler. Seneste koranafbrænding skete i sidste uge i København.

Så syntes Løkke, at han skulle sige noget. Han sagde til DR: 'Jeg fordømmer den slags dumheder, som en lille håndfuld enkeltpersoner lavede i går foran den irakiske ambassade. Det er en skændig handling at krænke andres religion.'

Løkke skal tie stille, for det er overhovedet ikke en udenrigsministers opgave at vurdere, om danskeres lovlige handlinger er 'skændige'. Regeringen skal lede landet. Den kan også foreslå ny lovgivning, men vi vil advare Løkke og hans regeringspartnere meget alvorligt mod så meget som at overveje at genindføre blasfemiparagraffen.

Vi er selvfølgelig klar over situationen: Flere koranafbrændinger kan udløse en ny muhammedkrise. Sverige har allerede fået den mellemøstlige kærlighed at føle med boykotopfordringer og ambassadestorm, og Løkke prøver bare med sin sædvanlige pragmatisme at redde Danmark fra ballade med despoter og religiøse fanatikere.

Men det nytter ikke at fordømme og flirte med forbudstanker. Problemet er, at Løkkes pragmatisme her støder ind i nogle mennesker, som er alt andet end pragmatiske. Så giver vi efter denne gang, kommer der nye krav. Og dem vil vi få sværere ved at sige nej til, for har vi først én gang krænket et princip om, at danske regeringer ikke tager stilling til borgernes moral, så kan vi ikke en anden gang bruge det princip til at afvise despoternes og fanatikernes krav.

Det vil gå, som SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, så fornuftigt skriver på Facebook: Giver vi efter, kommer der nye krav om, hvordan vi 'skal leve, indrette vores demokrati, forvalte vores ytringsfrihed og pressefrihed eller forsamlingsfrihed. (…) Denne diskussion handler nemlig ikke om høflighed eller almindelig skikkelighed mellem mennesker. Den handler i høj grad om magt. Og truslen om vold ligger lige bag ved.'

Den trussel skal Løkke meget bestemt afvise at bøje sig for.