Stadig en katastrofe

SKAT magter ikke at få udenlandske studerende til at betale deres SU-gæld, skriver DR.

Det er kedeligt. Men det er ikke overraskende. Den misligholdte gæld er på tre år steget med en halv milliard kroner.

Den virkelige historie er imidlertid langt værre:

DANSKERNES gæld til det offentlige er røget op over 150 mia. det seneste år. De udenlandske studerende er vores mindste problem. Tager vi alene SU-gæld, skylder danske studerende 11 mia.

Et tocifret antal skatteministre - repræsenterende alle partier, der har været i regering de seneste 20 år - har lovet at fikse Skat og inddrive gælden. Alle uden undtagelse har de fejlet.

DET SKYLDES ikke mindst VK-regeringens nedlægning af det kommunale skattevæsen til fordel for et stort statsligt Skat tilbage i 00’erne. De næste ti år mistede Danmark omkring 100 milliarder skattekroner. På et løsagtigt og mangelfuldt grundlag hævdede et bredt flertal, at man både kunne effektivisere og samtidig indkræve skat.

Resultatet var en katastrofe.

VI TALER milliardsvindel med udbytteskat, uigennemskuelige moms-afregninger, bøder, vilkårlige ejendomsvurderinger, manglende efterforskning af skattesnyd, ubrugelige it-systemer, horribelt inkompetente chefer og så videre.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) står således som den seneste garant for endnu en inddrivelsesplan, der med stor sandsynlighed vil fejle som alle de foregående.

DET ER måske ikke så sært, at Danmark har et af verdens højeste skattetryk, hvis det offentlige på denne måde ikke er i stand til at administrere de mange penge, der inddrives. Og oven i dette heller ikke stiller gældsunddragere, skattesnydere og bedragere til regnskab.

Når danskerne oplever, at regering og forvaltning end ikke evner at administrere sit eget formynderi, bliver det svært at opretholde tilliden til systemet.

HVORFOR skal pligtopfyldende skatteborgere blive ved med at være lovlydige, hvis snydepelse og spekulanter samvittighedsløst raner samfundet og tilmed betjenes med buk, nik eller eftergivenhed undervejs?

Et flertal i Folketinget vedtog i sommer nok en plan for inddrivelse af danskernes gæld og skat. Sikkert også de udenlandske studerendes SU-gæld, som er steget fra 800 mio. kr. til 1,3 mia. kr. de seneste tre år.

EN HALV milliard er selvsagt pæn sjat penge, ja. Men som det fremgår desværre ikke meget i det store billede. Så lad os sige det, som det er, så ingen er i tvivl om, hvad den virkelige historie er:

Skat magter fortsat ikke at inddrive penge. Og det er stadig en katastrofe.