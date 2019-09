Stakkels Anders

Ordene fra overskriften faldt på Ekstra Bladets redaktion oven på det seneste afsnit af ’Gift ved første blik’.

Torsdag aften gik folk amok på de sociale medier over deltager Anders Pilemands kolde skulder til Luna Elmkjær. Realityshowets ’modne par’ blev opløst midt i hvedebrødsdagene.

’Anders er et røvhul’ og ’hvor er det hjernedødt, hvordan Anders har holdt Luna for nar’, hed det eksempelvis.

Jeg kan ikke fravriste mig tanken om, at man i stedet bør være Anders taknemmelig. Hvis der er noget, som ’Gift ved første blik’ har brug for, er det, at det går galt. Der er simpelthen brug for ’et røvhul’. Faktisk er ’røvhullet’ nok den vigtigste i showet.

Programmets tragedier forekommer mig vigtigere end dets mulige succeser – som der sigende nok ikke er mange af. Singler kan efter torsdagens afsnit således prise sig lykkelige for at være alene. Ægtefolk kan bekræfte hinanden i, at det kunne stå langt værre til. Og alle uden undtagelse kan højlydt forsage Anders og al hans væsen som legemliggørelsen af den ubehagelige side i hver og en af os, der i diverse forhold lyver for alt og alle og mest af alt for os selv.

Man skal ikke undervurdere den terapeutiske effekt af Anders. For hvor sært tiltrækkende er den slags uigenkaldelige brud ikke i et land, hvor vi er verdensmestre i at besejle vægelsindets hav?

Ligeledes aner vi, at ’eksperterne’ nok alligevel ikke har set rigtigt. Jeg sætter her ’eksperter’ i citationstegn. Vi ved alle – ikke mindst når vi lytter til deres almindeligheder – at vi andre besidder lige så meget eller lidt ekspertise som ’eksperterne’ på området.

Lidt ligesom når nogle hævder, at sætter man en abe til over længere tid at købe og sælge aktier, vil den være lige så kvalificeret som en gennemsnitlig børsmægler, så har man fornemmelsen af, at det samme er tilfældet med tilfældigheds-princippet holdt op mod ’eksperterne’ i ’Gift ved første blik’.

Men ingen stoler tilsyneladende længere på sig selv og skal derfor have hjælp til alt. Inklusive selv det mest private. Det er blevet et offentligt anliggende at lære at opdrage børn, erhverve et godt sexliv og i det hele taget tilbyde kurser i allehånde udfordringer for det moderne menneskes intimsfære. Hvorfor det falder naturligt at overlade hele sit kærlighedsliv til en af tidens mest fremtrædende offentlige institutioner: Et realityshow.

Men ligesom ’X Factor’ aldrig har handlet om deltagernes musikalitet i nær så høj grad, som det har handlet om dommernes regime og de deraf afledte følelser, så handler ’Gift ved første blik’ heller ikke om, hvordan kærlighed opstår, men hvordan den går i stykker. Overvåget og bedømt af os seere, der fra sofaens skjul møder det bedste og ikke mindst værste i os selv og kan fordømme sidstnævnte i sikker afstand.

Tak Anders Pilemand herfor. Skyd ikke budbringeren, kære seer. Indrøm, at du bare sad og ventede på maskefaldet, og at det virkeligt dragende ved programmet er, når en deltager ikke magter at forstille sig foran kameraet længere og ’show’ dermed bliver ’reality’. Indrøm, at du ventede på tragedien, på det moderne sammenbrud, på skilsmissen.

Historien om shitstormen efter torsdagens afsnit var i et døgn den suverænt mest læste på Danmarks største nyhedssite, eb.dk. Her blev forurettede, som man siger i retten, benævnt ’stakkels Luna’ talrige gange.

Herfra skal der i tilgift lyde et ’stakkels Anders’.