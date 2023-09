Stakkels Søren Pape

Søren Pape vil sikkert blive forskrækket, men nu får han et stort virtuelt bjørnekram her fra os på Ekstra Bladet. For det er synd for Søren Pape, er det.

Dagligt må han med rystende fingre gennembladre sin morgenavis for at se, hvem der nu er ude efter ham. En stadig strøm af konservative koryfæer, afdankede has-beens og tvivlsomme rådgivere melder sig med dybsindige analyser af, hvorfor Pape må gå af som konservativ leder, og helst inden partiet om små to uger holder årsmøde.

Partiet er gået til bunds i meningsmålingerne, og det er en jammerlighed, siger én. En anden synes, at Pape var pinlig på valgaftenen, da han lod, som om det var helt hen i vejret at spørge, om han ville gå af. En tredje mener, at Pape har placeret partiet for langt til højre – og nævner partiets nej til koranbrænderloven, hvor det jo ellers ligger på linje med venstrefløjen.

En fjerde bebrejder Pape, at han sagde, at Grønland er 'Afrika på is' – hvilket nok er sandt, men det er ikke så klogt at sige, hvis man gerne vil være statsminister. Og det ville Pape jo gerne have været ved sidste folketingsvalg, og også dét bebrejder man ham, for det var 'hovmodigt', siger en femte.

Det er dejligt at se, at de konservative stolt værner om deres traditioner for borgerkrig og brodermord, og helt i pagt med denne fine praksis er det naturligvis især i den konservative avis Berlingske, at Pape-kritikerne kommer til orde.

Og ja, Pape har været talentløs som leder. Han har faktisk været næsten lige så talentløs som de øvrige konservative ledere de seneste 30 år, siden Poul Schlüter måtte gå i vanære på grund af Tamilsagen, lige fra spritbilisten Hans Engell og frem til Lars Barfoed, hvis omtumlede privatliv – pressen hørte om hans skilsmisse, før hans kone gjorde – endte med, at han røg ud af Folketinget.

Men Det Konservative Folkeparti er et håbløst projekt. End ikke et politisk geni ville kunne genrejse dette meningsløse parti, hvis politik mest handler om, at BMW’erne er for dyre, og at det er for galt, at rigmandsbørn skal betale arveafgift.

Efter 50 års fejl og fejder er partiet blevet overflødigt. Der er en vrimmel af borgerlige partier i dag, og de fleste af dem er i en eller anden grad konservative. Som manufakturhandler Arnesen i 'Matador' er de konservative blevet udkonkurreret af dygtigere folk på den anden side af gaden, og nu nærmer konkursen sig.

Men lad det vare lidt endnu; seriens sidste afsnit er så underholdende.