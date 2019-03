Stanken i bageriet

HAR VENSTRES politiske ordfører, Britt Bager, mistet evnen til at tænke. Eller er hun fuld af løgn?

SPØRGSMÅLENE trænger sig på efter Politikens afsløring af, at hun modtog et valgtilskud på 100.000 kr. fra en virksomhedsejer i 2015.

LOVEN OM partistøtte siger klart, at politikere skal offentliggøre navn på enhver, der giver mere end 20.000 kr. til deres valgkamp. Så skulle man tro, at Britt Bager gennem sin valgkreds oplyste navnet på den gavmilde virksomhedsejer.

MEN NEJ. Det gjorde hun ikke. For støtten blev delt op i fem portioner på hver 20.000, som Britt Bager så fik fra fem af virksomhedsejerens selskaber.

JAMEN, det er da ligegyldigt, hvordan pengene er fordelt. Det er jo stadig sammenlagt 100.000 kr. fra den samme giver, og så skal navnet offentliggøres, vil rettænkende mennesker indvende.

ENDNU EN gang nej. Ved at fordele pengene udnyttede Britt Bager og giveren et hul i partistøtte-

loven til at sløre, hvor støtten kom fra.

ALLE MED forstand på loven slår fast, at denne selskabs-finte strider mod lovens intention om, at vælgerne har krav på at vide, hvem der yder store bidrag til politikere. Britt Bager har klart handlet mod lovens ånd, siger eksperterne.

MEN DET afviste hun, da hun forleden endelig

udtalte sig: ’Jeg kender ikke til nogen særlig ånd i loven,’ sagde Britt Bager, der er uddannet jurist.

Og så er vi tilbage ved spørgsmålene om, hvorvidt hun ikke kan tænke eller lyver vælgerne op i ansigtet.

DET KAN dokumenteres, at Britt Bager i den uge, hun nægtede at tale om de 100.000 valgstøtte-kroner, gerne udbredte sig om bl.a. sexchikane, pensionsreform og Mette Abildgaards (K) baby i Folketingssalen. Det tyder på en vis tankevirksomhed.

BRITT BAGERS ’åndløse’ udtalelse om valgstøtte-loven vidner om en uhørt foragt for vælgerne og lovgivningen – og forstærkes af, at hun ifølge Politiken ikke vil afvise at bruge selskabs-finten igen. Og gud hjælpe os, om hun ikke støttes af Venstres magtfulde partisekretær, Claus Richter.

STATSMINISTER-partiets flossede forhold til valgstøtte-loven afsløres også af, at Venstre i en anden sag har fået en bøde på 10.000 kr. for i 16 tilfælde direkte at have overtrådt støtte-reglerne.

STANKEN I Britts bageri er en påmindelse om, at valgstøtten-loven skal strammes op. Hellere i går end i morgen. Hvorvidt Britt Bager er fuld af løgn, overlader vi trygt til vælgerne at vurdere.