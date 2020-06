DONALD TRUMP har affyret startskuddet til den valgkamp, der har været lukket ned på grund af coronakrisen, men som efter hans drejebog skal kulminere i november med genvalg og fire år mere i Det Hvide Hus.

PRÆSIDENTENS kampagnefolk havde med omhu valgt tid og sted: Byen Tulsa i Oklahoma, der ligger lige i centrum af Trump-land, hvor vælgerne elsker ham betingelsesløst.

FORINDEN HAVDE, meddeler hans stab, omkring en million amerikanere henvendt sig for at få adgang til valgmødet natten til søndag dansk tid.

MEN AK. Arenaen var ikke engang fyldt. Måske på grund af coronaen, måske fordi opbakningen til den orangefarvede præsident er faldende.

FOR TRUMP VAR Tulsa en katastrofe, fordi antallet af tilhængere til sådanne møder er hans livline. Han lever og ånder for de enorme menneskemængder, der plejer at møde op for at tiljuble ham.

DE FLESTE amerikanere betragter ikke valgkampen som en duel mellem Trump og Demokraternes Joe Biden, men som en folkeafstemning for eller imod The Donald.

DEN ANSETE Harvard-historiker Jill Lepore siger til Politiken, at ’det er, som om vi står foran klimakset i et drama. Vi ved, at noget vil ske, men vi ved ikke hvad.’

DET HELT overskyggende problem er, at den 77-årige Joe Biden næppe kan overbevise befolkningen om, at han er en person, der kan skabe en bedre fremtid. Biden har tilbragt meget af tiden under coronaepidemien og Black Lives Matter-demonstrationerne i sin kælder i Delaware og har ikke formået at træde i karakter eller tilbyde landet visioner for fremtiden.

DET SKABER MERE plads til verdens p.t. mægtigste mand, der konstant lyver og vrøvler, fanget i troen på sin egen storhed til stor begejstring for de millioner af kernevælgere, for hvem Trump er Gud.

TÆNK, hvis den mand bliver genvalgt. Gys!

PS. På mødet i Tulsa kom præsidenten med følgende corona-betragtninger:

’NÅR DER TESTES i stort omfang, vil du finde flere personer, der er smittede. Det får landet til at se dårligt ud, så jeg har sagt til mine folk, at de skal skrue ned for antallet af tests.’

MAGELØST!