STATEN ER GERNINGSMANDEN

’Vi kan ikke ændre på det, der er sket. Men vi kan tage ansvaret på os og undskylde over for dem, som vi burde have passet på, men svigtede.’

Sådan lød det, da statsminister Mette Frederiksen (S) for cirka et år siden sendte en uforbeholden undskyldning til seks af de 22 grønlandske børn, der i 1951 blev fjernet fra deres forældre af den danske stat og sendt til Danmark for at blive ’bedre grønlændere’.

Alligevel kniber det med at ’tage ansvaret på sig’. Kort før jul afviste staten at følge undskyldningen op med en erstatning til dens ofre. Fra Social- og Ældreministeriet lyder det, at man vil afvente en stævning.

Nu er der kun én vej for ofrene at gå: Til domstolene.

Det er ikke alene spild af tid og penge. Det er også ydmygende over for de mennesker, som dengang blev udsat for et regulært overgreb med voldsomme konsekvenser til følge.

Halvdelen af børnene udviklede senere misbrug og psykiske problemer, mange fik et kort liv, og kun et mindretal fik en uddannelse. Blot seks lever stadig, og de er i slutningen af 70’erne.

At de nu skal trækkes igennem en langsommelig proces i retssystemet er ikke overraskende. Det måtte de såkaldte Godhavnsdrenge også igennem. De mishandlede børnehjemsbørn fik en undskyldning i 2019. Herefter stævnede 17 af dem staten. Og et halvt år senere blev der indgået forlig om 300.000 kroner til hver.

Da yderligere 29 børn, der havde boet på Godhavn i samme rædselsfulde periode, så bad staten om erstatning, fik de gudhjælpemig afslag og måtte igennem samme mølle i retssystemet, før de også fik 300.000 kroner.

Nu står ofrene fra Grønland i samme situation. Med et samlet krav på sølle 1,5 millioner kroner. Det er idiotisk.

Da socialminister Astrid Krag (S) i maj første gang afviste at udbetale godtgørelse til dem, lød det: ’Regeringen mener, at selve anerkendelsen af fortidens fejl er det centrale.’

– Hun er en kold kvinde, hende Astrid Krag. Jeg er så gal på hende, siger et af de grønlandske børn, Helene Thiesen til Ekstra Bladet efter den seneste kolde skulder.

– Jeg synes, at undskyldningen og en godtgørelse hører sammen. De har ødelagt vores liv. Vores barndom. Og alle vores familiers liv.

Helene Thiesen har ret. Ord er ikke nok. Og det ved ministeren godt. For i undskyldningen ligger tilståelsen. Og med den bør der følge en godtgørelse.

I straffesager er det normalt, at gerningsmanden bliver pålagt at betale erstatning til sine ofre. I denne sag er gerningsmanden den danske stat.

’Det er aldrig for sent at gøre det rigtige’, erklærede Mette Frederiksen i sin undskyldning sidste år.

For de 16 børn, der er døde, er det for sent. Der udførte et hjerteløst eksperiment på små børn. Det ville klæde regeringen ikke at trække tiden længere.