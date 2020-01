Stats-psykopati

Det kan siges kort og uigenkaldeligt. Og statsminister Mette Frederiksen var heldigvis ikke sen til at gøre det:

– Vi har ytringsfrihed i Danmark.

Kinesernes krav om en officiel dansk undskyldning for tegningen i Jyllands-Posten af det kinesiske flag prydet af virus i stedet for stjerner er afvist. Af Jyllands-Posten i særdeleshed. Og af en dansk regering i almindelighed.

Men lad os endelig dvæle herved: En tegning i en dansk avis har krænket en nation, der forfølger og fængsler anderledes tænkende religiøse mindretal samt kritikere og dertil – ifølge Amnesty – henretter flere mennesker end resten af verdens nationer tilsammen.

Dette kinesiske styre erklærer sig såret på sine følelser. Vi må vel henregne dette under statspsykopati?

Der er imidlertid glimt af lys i den gigantiske slagskygge, Kina kaster. For det første begyndte kinesere på Twitter at dele ubehjælpsomme tweets og memes med det formål at håne Danmark. Se venligst Side 2 i dagens Ekstra Bladet. Dette viser, at kineserne trods alt har forstået det satiriske koncept. Og de skal endelig øve sig på Danmark. Hvormed de måske en dag får mod på en større og vigtigere opgave.

Vi kan dertil nu holde statsminister Mette Frederiksen op på det med ytringsfriheden. Det vil sige, at næste gang, en kinesisk præsident kører ud for at se Den Lille Havfrue, sætter man ikke betjente til at konfiskere demonstranters Tibet-flag af hensyn til erhvervslivets indtjeningsevne.

Endelig kan man spørge: Hvad er det værste, der kan ske med ophidsede kinesere? Vi har som bekendt med Muhammed-tegningerne set Danmarks udenrigspolitik stå i lys lue og måtte afværge en række islamistiske terrorplaner.

Kina kan selvfølgelig hente deres pandaer i København Zoo hjem igen. Som er vi håndlangere, der fratages glædespigerne af en misfornøjet gangster-ledelse. Dertil kan det i værste fald– oh ve, oh skræk henne i Dansk Industri og omegn – koste os penge. Og dermed arbejdspladser.

Og strømmen med de 10.000 pakker skrammel, vi dagligt modtager fra Kina (på enkelte dage før jul op mod 100.000 dagligt), kan blive stoppet.

Men ville det ikke være på tide, at vi lader Kina vide, at der findes noget, vi sætter højere end penge? En magt kan kun brutalisere, så længe dens midler er urørlige.

– Vi har ytringsfrihed i Danmark.

Lad os benytte lejligheden til at lade kineserne vide, hvor fremragende en idé det faktisk er.