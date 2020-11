Statsmanden

Venstre har sat en yderst vanskelig proces i gang: At fremstille partiformand Jakob Ellemann som den store statsmand.

Startskuddet lød i går med helsidesannoncer i flere dagblade. I den kommende tid vil man se ham hænge på alle stationer skuende ud over befolkningen med budskabet: Der er forskel på at styre et land og lede et land.

Et budskab, der selvfølgelig er møntet på Mette Frederiksens håndtering af coronakrisen.

Kampagnen var udtænkt som opfølgning på et Venstre-landsmøde i weekenden i Jyske Bank Boxen i Herning. Her skulle 2000 begejstrede delegerede fejre partiets 150-års fødselsdag og hylde Ellemann som Venstres og oppositionens ubestridte leder.

Det fik coronaen dog stoppet effektivt. I stedet måtte V-bossen holde sin landsmøde-tale virtuelt i et næsten tomt tv-studie i Roskilde.

Måske derfor kom talen til at lyde som en blodfattig oplæsning af et partiprogram med løfter om en ansvarlig økonomisk politik, grøn omstilling, en strammere udlændingepolitik og flere frie valg i den offentlige sektor. Det meste gammelt og gennemtygget stof.

Gennembruddet som partiformand og statsministerkandidat udeblev og fik Berlingske til at mindes Gallup-målingen fra start-oktober. Den viste, at blot 12 procent pegede på ham som den bedst egnede til at lede landet efter næste valg, mens 50 procent pegede på Mette Frederiksen.

Men det var, før mink-skandalen eksploderede med den ulovlige ordre om at aflive op mod 15 millioner mink. Sagen har skabt alvorlig tvivl om Mette Frederiksens evner til at lede landet i en krisesituation.

I politik er andres ulykke aldrig at foragte, og det kan blive Ellemanns platform til en lysere fremtid for ham selv og hans parti. Statsministerens egenrådige optræden har åbnet en ladeport for V-formanden til at komme ind i kampen om magten.

Derfor er det rigtigt set af Ellemann at kræve forhandlinger allerede i denne uge om en ny epidemilov, som sætter en stopper for fremtidige magtbeføjelser af samme karakter som dem, Mette Frederiksen har misbrugt. Det vil nemlig presse statsministeren yderligere og sætte fokus på hendes handlemåder.

Men Jakob Ellemann mangler at bevise, at han har evne og format til at samle og lede blå blok. Så derfor vil mange stadig fnise, når han forsøger at optræde som den store statsmand på plakater overalt i landet.