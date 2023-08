Sommerens mest omtalte politiske comeback står Venstres Jakob Ellemann-Jensen naturligvis for.

Han valgte i denne uge at vende tilbage til præcis det samme job, som for et halvt år siden knockoutede ham med stress.

Men sensommeren har også budt på et andet comeback. Og det står der Moderaternes Lars Løkke Rasmussens navn på.

Statsminister-Lars var tilbage. Især fordi den rigtige statsminister, Mette Frederiksen (S), har været helt væk under den eskalerende korankrise.

Løkke har ganske enkelt været den eneste fra regeringstoppen, som danskerne har set være på arbejde, og som løbende har svaret på spørgsmål.

Statsminister Mette Frederiksen har på forunderlig vis været som sunket i jorden i de første faser. Hun plejer ellers nok at kunne gribe en krise.

Ekstra Bladet spurgte hende om koranafbrændingerne allerede i sidste uge. Men der havde hun for travlt med at fejre Jonas Vingegaards Tour-triumf til at svare på noget som helst.

Forbløffelsen blev ikke mindre i sidste weekend, hvor Mette Frederiksen pludselig gav den i rollen som amatørboganmelder på Instagram.

Her fortalte hun sine følgere, at hun for nylig har læst hele fem bøger. Og at de var både 'tankevækkende' og 'nærmest berusende'. Vi er totalt ligeglade.

Vi er til gengæld ikke ligeglade med, at trusselsniveauet mod Danmark er steget, mens krisen har stået på. Og at regeringen nu ser på, hvordan man kan bøje sig for en række mere eller mindre rædsomme regimers krav til vores love.

Og vi undrer os såre over, at statsministeren først i går aftes troppede op i medierne med en i øvrigt noget sloganpræget melding om, at 'bøger skal læses, ikke brændes'.

Det er svært at tænke sig en mere alvorlig og principiel sag, og det kræver naturligvis en statsminister helt i front. I det mindste for at vise befolkningen, at der er lys i regeringskontorerne frem for på Instagram, når Danmark trues.

Nu er vi flere uger inde i krisen, og vi ved stadig ikke, hvad regeringen konkret har tænkt sig at stille op. Vi blev ikke meget klogere af det pressemøde, som Lars Løkke Rasmussen afholdt mandag. Her fik danskerne blot at vide, at man nu 'arbejder på' at få forhindret 'gentagelsesvise' bogafbrændinger, uden at det rammer ytringsfriheden.

Det samme budskab, som Mette Frederiksen altså nu gentager, bare flere dage senere.

Ingen ved, hvor længe vi skal vente på at få sådan en lov strikket sammen. Og om det overhovedet kan lægge sagen død. Men vi ved, at statsministeren var forbavsende fraværende.