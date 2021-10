Statsministerens smarte limpind

VED FLERE lejligheder på det seneste har statsminister Mette Frederiksen indbudt os i medierne til ’demokratisk samtale’.

Det lyder jo fristende. Man skulle være et udannet plebejer-skarn, hvis man ikke ønsker samtalen, til overflod den demokratiske. Ikke sandt?

ALLIGEVEL BLIVER det altså et pænt afslag fra os på Ekstra Bladet.

Tak. Men nej tak, statsminister.

VI HAR IKKE noget behov for at føre luftige passiarer med hverken regeringstop eller opposition. I stedet for den slags sysler foretrækker vi her på bladet at lave journalistik.

Vi kan henvise Mette Frederiksen til at føre samtalerne med sine artige darlings i den danske medieverden – for eksempel hipsterfænomenet Zetland, det evigt ukritiske medie, som regeringen ynder at kanonisere ved enhver given lejlighed. Senest da der skulle udnævnes en formand for Journalisthøjskolen.

POLITIKERNE SIGER sjældent noget, uden at der stikker noget under. Og man skal være mere end almindelig naiv, hvis man tror på, at statsministerens virkelige ærinde er at ville ’samtale’ om demokratiet.

Det handler selvfølgelig om noget helt andet. Nemlig at Mette Frederiksen ikke bryder sig om den kritiske journalistik, som hun ser som kedeligt distraherende i forhold til storheden i regeringens politiske projekt.

Vi så det under hele coronaforløbet, hvor hun tvært og fornærmet harcelerede mod de journalister, der blot forsøgte at passe deres arbejde ved at udfordre regeringens historisk dramatiske indgreb mod vores frihed.

STATSMINISTEREN ville så gerne, at hun kunne få lov at gennemføre sin stadig mere magtfuldkomne politik i fred – dog naturligvis bortset fra den distraktion, som diverse opslag på sociale medier om vinduespudsning og makrelmadder måtte afstedkomme.

DETTE ØNSKE om fred fra alt andet end det ufarlige forskønner hun så med en omgang nemt gennemskuelig newsspeak, og – vupti – nu hedder det ’demokratisk samtale’.

Smart, men også FOR smart.

DET ER i det hele taget bemærkelsesværdigt, hvor meget energi statsministeren i disse måneder bruger på at skabe fjendebilleder i forhold til medierne.

Hun er selvfølgelig for udspekuleret til at gøre det direkte. Angrebene foregår konsekvent på et generaliserende plan, således at hun ikke kan gribes i at udfordre den pressefrihed, hun vel – trods alt – stadig betragter som et af demokratiets særkender.

ALLIGEVEL LADES der ikke nogen tvivl tilbage: Mediediskussionen er blevet udlændingedagsordenen i miniatureformat. Forstået på den måde, at regeringstoppen meget bevidst udnytter den modvilje, som mange danskere har mod mediernes arbejde.

Socialdemokraterne hader, når man påpeger det, men det er præcis den samme fremgangsmåde, som Donald Trump i sin tid udnyttede kynisk og med pæn stor succes.

VI I MEDIERNE skal ikke være mimoser og nægte debat om vores metoder. Den debat tager vi gerne. Naturligvis.

Men vi skal ikke hoppe på en statsminister-limpind og lade os fedte ind i svulstige buzzwords, der reelt afspejler et ønske om at kastrere os.

Og hvis det endelig er, at statsministeren ønsker en samtale, så skal hun være så velkommen her på Ekstra Bladet. Hun kan bare sige ja til en de efterhånden mange interview-forespørgsler, vi har liggende.