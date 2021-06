'Statsracisme' - næh sund fornuft

NÅR LEDEREN af Frie Grønne, Sikandar Siddique, kalder et regeringstiltag for ’statsracisme’ på Twitter, ved man, at regeringen har fat i noget.

TIRSDAG BLEV en bred aftale om bekæmpelse af parallelsamfund indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Den skal sikre, at beboere med ikkevestlig baggrund højst vil udgøre 30 procent i alle boligområder i Danmark i 2030.

ALLE DANSKERE, der har et realistisk syn på danske ghettoer præget af enten religiøse eller kulturelle værdier fra Mellemøsten eller Nordafrika, ved, at problemet med den nye aftale ikke er, at den er ’racistisk’.

Problemet er, at den først kommer nu.

DANMARK HAVDE set anderledes og bedre ud, hvis man fra begyndelsen af indvandringen i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne havde haft mere rigide regler, der modarbejdede parallelsamfund.

Man skal selvsagt være varsom med at glæde sig på forhånd over den nye aftale. Der er tale om en skrivebords-intention. Og den kan blive vanskelig at udføre i praksis. Men det er værd at erindre, hvor de senere års mere ligefremme facon i dansk udlændinge- og integrationspolitik i sin tid fandt sin nødvendighed.

DET GJORDE den i det brede politiske svigt, der i 80’erne og 90’erne benægtede, at store dele af indvandrermassen bygger parallelsamfund. Og at disse samfund kræver, at deres kulturelle eller religiøse dogmer skal gælde uden for deres egen privatsfære eller hellige steder. Hvormed de ikke beder om vores respekt, men om vores underkastelse.

TIDLIGE PROTESTER mod dette – lad os her blot fremhæve Dansk Folkepartis ideologiske gudfar Søren Krarup – fik at vide, at den var helt gal med sproget. Krarup skulle holde ’den gode tone’. Det blev han læst og påskrevet af det særlige segment, der var marineret i forestillingen om mangfoldighedens lyksalighed. Et segment, der nu er reduceret til at udgøre et klart mindretal i stedet for et klart flertal.

For i 80’erne tilhørte f.eks. også Socialdemokratiet Sikandar Siddique-udlægningen om, at det ville være diskrimination og racisme at kræve indvandrere fordelt af hensyn til integrationen.

Alle har lov at blive at blive klogere. Enkelte har tilsyneladende ikke evnen.