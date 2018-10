Stemmefiskeri

SKAL DEN SADISTISKE morder Peter Madsen have lov til at have et aktivt sexliv, mens ubådsbyggeren afsoner livstidsdommen for det ubeskrivelige og sindsoprivende drab på journalisten Kim Wall?

Spørgsmålet bliver nu rejst i Folketinget – blot få uger efter at landsretten har stadfæstet lovens strengeste straf i den bestialske mordsag.

NÅR LOVGIVERNE skal tage stilling til det bizarre spørgsmål, skyldes det oplysninger om, at Peter Madsen har haft besøg af fire kvinder. Oplysningerne har ophidset Dansk Folkeparti og socialdemokraterne i voldsom grad. Partierne mener, at livstidsdømte som Peter Madsen og navnefællen massemorderen Lundin skal have begrænset adgang til kvindebesøg, som det formuleres.

SOCIALDEMOKRATIETS retsordfører, Trine Bramsen, siger til B.T., at det er ’en hån mod Kim Walls minde og hendes efterladte’, at Peter Madsen kan date forskellige kvinder i fængslets besøgsrum.

Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen siger: ’Vores kriminalforsorg skal ikke være en giftecentral for psykopater’. Over for Ekstra Bladet karakteriserer han det som ’helt grotesk’, at livstidsfanger ’får besøg af kvinder, de ikke har mødt’.

SKAL DISSE udtalelser tages for pålydende, har Kriminalforsorgen omdannet landets fængsler til de rene horehuse for livstidsdømte, der muntrer sig med tilfældige kvinder. Virkeligheden er langtfra så farverig, og det ved de to politikere godt.

Manges retsfølelse udfordres af, at forbrydere som Peter Madsen og Peter Lundin kan bevilges kvindebesøg. De ved de to politikere også.

MEN DE KVINDER, der af ubegribelige grunde besøger for eksempel Peter Madsen, er nøje blevet kontrolleret af fængselsmyndighederne. Så vi må have tillid til, at der er tale om selvstændige, voksne kvinder, der ved, hvad de gør.

Og selv de mest afstumpede forbrydere nyder i et retssamfund visse rettigheder. Retssamfundet kendes også på, at navngivne forbrydere ikke forskelsbehandles – for eksempel ved at tilfældige politikere opkaster sig til moralske smagsdommere og blander sig i deres afsoningsforhold.

DET LUGTER langt væk af stemmefiskeri, når Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti inddrager Peter Madsens sexliv i valgkampen.