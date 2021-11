Stikirend-ministeren

I DENNE UGE er det sundhedsminister Magnus Heunickes tur til at sætte sig i vidneskranken i Minkkommissionen – efterfulgt af statsministeren i starten af december.

FORKLARINGERNE FRA de to nøglepersoner imødeses selvfølgelig med spænding, men de færreste forventer, at afhøringerne vil bidrage til at belyse skandalens dunkle og mystiske punkter.

REGERINGENS strategi har været klar fra dag et: Mette Frederiksen er ubesmittet. Hun er ren. Det er Mogens Jensen og en række embedsmænd – uden for Statsministeriet, forstås – som er smudsige.

Mette vil gentage sine forsikringer om, at hun intet vidste, og at det er andres skyld, hvis der er foregået noget ulovligt.

STATSMINISTEREN finder sig ikke i at blive beskyldt for urent trav. Når det sker, sender hun sine håndgangne mænd og kvinder i marken med ordre om at gå til modangreb.

Departementschef Barbara Bertelsens brutale adfærd er velkendt, men stikirend-funktionen kom også klart frem i fredags, da justitsminister Nick Hækkerup blev afhørt i kommissionen.

HAN FORTALTE, at statsministeren var blevet rasende over kritik fra minkavlernes formand og fra den radikale Sofie Carsten Nielsen, og at han derfor via en sms var blevet beordret til at gå til modangreb.

– Mette har følt, at det kunne være godt for vores position i debatten, hvis jeg gik ind og tog noget af diskussionen. Jeg håber, at Mette har tænkt, at jeg kunne sige noget begavet, lød det fra regeringens stikirend-minister.

DET HELT CENTRALE spørgsmål er fortsat: Kendte statsministeren til det hullede lovgrundlag, da hun beordrede alle mink aflivet?

Mange håbede, at en genskabelse af de slettede sms’er i Statsministeriet kunne give svaret, men også her er bestræbelserne på at finde frem til sandheden stødt på grund.

Derfor kan Socialdemokratiets politiske ordfører, Chr. Rabjerg Madsen, fortsat gå rundt og deklamere: Hvad mutter gør, er altid det rigtige.

DET ER UBÆRLIGT, hvis Minkkommissionen på grund af vidners fortielser, fortrængninger og dårlige hukommelse må smide håndklædet i ringen og konkludere, at det er umuligt at trænge til bunds i skandalen. Desværre peger pilen i øjeblikket i den retning.