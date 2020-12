Stinker stadig

’HAVDE DE TO medarbejdere været ansat her i dag, var de blevet fyret.’

SÅ KLOKKEKLART fordømte konsulentfirmaet Advices direktør sidste år sit firmas tidligere partner og direktør, Jens Christiansen, og en anden tidligere ansat.

BAGGRUNDEN VAR Christiansens beskidte og uetiske opførsel flere år tidligere i den såkaldte Falck-skandale. Den foregik i 2015, men fik først sit punktum sidste år med en sønderlemmende rapport fra Konkurrencestyrelsen. Og det var hér, at Advice-direktør Espen Højlund afleverede salutten om Jens Christiansen og den anden tidligere ansatte i Advice til dr.dk.

I DAG ER CHRISTIANSEN så langtfra ude i kulden, selvom Advice aldrig mere vil have blameret sit rygte ved at have ham på lønningslisten.

TVÆRTIMOD. Denne topfigur i Falcks skandaløse smædekampagne har ganske vist ligget underdrejet, siden ballonen revnede. Men nu stiger han igen til tops som særlig rådgiver for boligminister Kaare Dybvad pr. 1. december.

TROR CHRISTIANSEN og den lettere naive Dybvad, at den nye spindoktor nu kan fremstå troværdig, renvasket af glemsel og skumsprøjt? Christiansen har netop berettet til Sjællandske Nyheder, hvordan han er klar til sit nye drømmejob, efter en årelang jordomrejse i sin sejlbåd med familien.

INDTIL NU HAR Christiansen været tavs om sin rolle dengang. Ja, det er han stadig ifølge Berlingske, der i går beskrev hans comeback og fortid. I en sms til avisen beklager Christiansen, at hans rolle dengang havde ’negativ karakter’, men konstaterer, at sagen er ’fuldt og helt afsluttet’.

HVAD ER DET LIGE, at Jens Christiansen trods sit blakkede ry absolut er den bedste til at rådgive boligministeren om – mod en tårnhøj betaling af skatteyderkroner? Han har i hvert fald vist, hvordan hans ’rådgivning’ kan være fuldstændig grænseoverskridende, da han hjalp Falck med at miskreditere en farlig konkurrent, hollandske Bios, inden for ambulancekørsel dengang i 2015.

DET HELE ER som sagt blevet kulegravet og stærkt kritiseret af Konkurrencestyrelsen. Tilsviningen af Bios foregik blandt andet via en specielt oprettet Facebook-side. Christiansen var også med til at arrangere en demonstration mod Bios.

CHRISTIANSEN VAR ti år før det partisekretær i Socialdemokratiet. Og han spillede massivt på sit netværk blandt journalister og fik også god hjælp fra fagbevægelsen. Sammen med en lige så skruppelløs Falck-direktør fik de i fællesskab skabt et billede af Bios som noget, man skulle frygte.

MEN DET VAR FØRST i 2019, fire år efter skandalen, at hele det beskidte spil blev endelig optrevlet i rapporten fra Konkurrencestyrelsen. Falck betalte 152 mio. kroner i kompensation til Bios og andre ofre for kampagnen. Og nu genopstår en af dens mest skandaliserede hovedpersoner blandt sine partikammerater.