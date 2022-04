Støjberg havde et standpunkt

Inger Støjberg har ændret holdning. Den tidligere Venstre-minister går ikke længere ind for EU. Kun for fællesmarkedet.

’Man har et standpunkt, til man tager et nyt,’ sagde statsminister Jens Otto Krag engang til Ekstra Bladet.

STØJBERG – der sidder hjemme med en fodlænke de næste par måneder og afsoner sin rigsretsdom – vil sammen med Kristian Thulesen Dahl nu arbejde for et ’nej’ til at fjerne Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Dette har selvsagt fået Borgen-betragtere til at spekulere i, om de to politikere mon har et nyt parti på vej.

Lad os i så fald gå ud fra, at der arbejdes efter Lars Løkke-reglen. Det er den, vi her på avisen forklarer med sætningen: ’Løkke har mere brug for dansk politik, end dansk politik har brug for Lars Løkke.’ Sådan fik vi Moderaterne. Måske vil vi om lidt opleve, at Støjberg også har mere brug for dansk politik end omvendt.

Hele 16 politikere er eller har været løsgængere i denne folketingssamling. Fire har forladt det. F.eks. Tommy Ahlers. Enkelte har meldt sig ind i andre partier. Jens Rohde er eksempelvis blevet kristendemokrat. Andre har stiftet nyt parti. Som Løkke og eksempelvis også Sikander Siddique, der nu leder et alternativ til Alternativet.

UNDER STORT postyr forlader folketingsmedlemmer deres parti. Danner et nyt, hopper til et andet eller bliver løsgængere. Hvis de altså ikke som Støjberg ligefrem smides ud. Af såvel parti som tinget.

Blandt borgerlige har der været en del venstrefolk. Senest så vi dertil seks medlemmer af Dansk Folkeparti, der gik i ren protest mod Morten Messerschmidts nye lederskab. De bitre borgerlige, om man vil. Aldrig har der været så mange udbrydere i en folketingssamling.

Dansk politik bugner ikke af politikere, der evner at forklare grundlæggende politiske skel. De synes snarere at opfinde sådanne til lejligheden. Når de har brug for at skifte til eller åbne en konkurrerende politisk butik, der ikke truer med at forpurre karrieren, men derimod kan fremme den.

Og det skal jo nok dæmpe politikerleden samt øge troen på, at vores folkevalgte deler sig efter politisk anskuelse og slet ikke efter nid, nag og personfnidder.

JENS OTTO KRAG sagde sine berømte ord i 1966. Han indgik efter et folketingsvalg et samarbejde med SF, selvom han havde lovet vælgerne ikke at gøre det.

Krags lov bør i dag tilføjes et princip: Man har et parti, til man hopper til et nyt – eller danner sit eget.

Derpå tilpasser man politikken til den plads, man mener at kunne mase sig frem til i markedet. Men okay, Støjberg har allerede brudt grundloven, så politiske løfter falder sikkert let.